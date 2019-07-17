القائمة الكاملة.. مصاريف الجامعات الخاصة المعتمدة رسميا

أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، القائمة الكاملة لمصاريف الجامعات الخاصة المعتمدة رسميا لكل الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

واعتمد المجلس، وفقا لما نشرته تقارير صحفية، قواعد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية، التي يتم معادلتها للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة المصرية، خلال العام الدراسي 2019-2020.

وأشار المجلس إلى أن تنسيق الجامعات الخاصة، سيكون بنظام الشرائح، وفقا لمجموع طلاب الثانوية العامة.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على زيادة المصاريف الخاصة بالجامعات الخاصة بنحو 10%، مقارنة بمصاريف العام الماضي.

وجاءت قائمة مصاريف الجامعات الخاصة على النحو التالي:

– جامعة مصر الدولية “ MIU“:

* كلية الحاسبات والمعلومات: 54 ألف جنيه

* كلية طب الأسنان: 104 ألف جنيه

* كلية الهندسة: 70 ألف جنيه

* كلية الإعلام: 70 ألف جنيه

* كلية الصيدلة: 84 ألف جنيه

* كليه الألسن: 50 ألف جنيه

* كليه الاقتصاد: 70 ألف جنيه

– جامعة المستقبل:

* كلية الصيدلة: 47 ألف جنيه

* كلية طب الأسنان: 60 ألف جنيه

* كلية التجارة: 30 ألف جنيه

* كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 30 ألف جنيه

* كلية الحاسبات والمعلومات: 30 ألف جنيه

– جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا “ MUST“:

* كلية الطب البشري: 85 ألف جنيه

* كلية طب الفم والأسنان: 63 ألف جنيه

* كلية صيدلة: 52 ألف جنيه

* كلية طب العلاج الطبيعي: 45 ألف جنيه

* كلية التكنولوجيا الحيوية: 30 ألف جنيه

* كلية الهندسة: 41 ألف جنيه

* كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 25 ألف جنيه

* كلية الإدارة والاقتصاد “عربي وإنجليزي”: 25 ألف جنيه

* كلية تكنولوجيا المعلومات: 21 ألف جنيه

* كلية العلوم التطبيقية “تمريض”: 16 ألف جنيه

* كلية العلوم التطبيقية “علوم طبية”: 29 ألف جنيه

* كلية اللغات والترجمة: 20 ألف جنيه

* كلية الآثار والإرشاد السياحي: 15 ألف جنيه

* كلية التربية الخاصة: 14 ألف جنيه

* كلية الآثار والإرشاد السياحي: 12 ألف جنيه

– جامعة بدر:

* كلية طب الفم والأسنان: 51 ألف جنيه

* كلية الصيدلة الدوائية: 44 ألف جنيه

* كلية العلاج الطبيعي: 37 ألف جنيه

* كلية التمريض: 22 ألف جنيه

* كلية الإدارة والعلوم المالية: 32 ألف جنيه

* كلية الهندسة جميع التخصصات: 32 ألف جنيه

* كلية الفنون التطبيقية: 34 ألف جنيه

* كلية اللغات والترجمة: 27 ألف جنيه

– الجامعة الروسية المصرية:

* كلية الطب الفم والأسنان: 80 ألف جنيه

* كلية الصيدلة: 62 ألف جنيه

* كلية الهندسة: 48 ألف جنيه

* كلية الإدارة وتكنولوجيا الحاسبات: 35 ألف جنيه

– جامعة 6 أكتوبر الخاصة:

* كلية الطب: 83 ألف و750 جنيه

* كلية طب الأسنان: 64 ألف جنيه

* كلية العلاج الطبيعي: 45 ألف و800 جنيه

* كلية الهندسة: 41 ألف و200 جنيه

* كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 21 ألف و900 جنيه

* كلية الاقتصاد والإدارة (إنجليزي): 33 ألف و600 جنيه

* كلية الاقتصاد والإدارة (عربي): 22 ألف و600 جنيه

* كلية الإعلام وفنون الاتصال: 23 ألف و750 جنيه

* كلية اللغات والترجمة (إنجليزي): 20 ألف و150 جنيه

* كلية اللغات والترجمة (لغات أخرى): 16 ألف و650 جنيه

* كلية السياحة وإدارة الفنادق: 14 ألف و100 جنيه

* كلية التربية – قسم اللغة الإنجليزية: 17 ألف و500 جنيه

* كلية التربية – قسم اللغة العربية: 12 ألف و500 جنيه.