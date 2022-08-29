مصرع 15 مصري من الشرقية بعد غرق مركب هجرة غير شرعية بليبيا

نبأ حزين، تسبب في صدمة عصفت بقلوب أهالي محافظة الشرقية، عقب نشر مجموعة من المواقع الإخبارية داخل مصر، أنباء عدة تفيد بغرق مركب هجرة غير شرعية بالقرب من السواحل الليبية، على متنه 27 شخصًا مصريًا، خلال الساعات القليلة الماضية، وأكدت التقارير المتداولة على أن ذلك الحادث قد أسفر عن مصرع 15 شابا جميعهم أبناء قرية واحدة تقع في محافظة الشرقية.

غرق 15 مصري من قرية بمحافظة الشرقية

خرجت السلطات في مدينة طلميثة الليبية، في بيان صدر عنه تناقلته المواقع المصرية قائلة إنه خلال الساعات القليلة الماضية، قد تم العثور في أثناء دورية لشباب الإنقاذ وبعض المواطنين على شاب مصري غارق، وذلك بعد أن ورد بلاغ في الساحل الشرقي للمنطقة بغرق مركب على متنه حوالي 27 شخص مصريا من قرية واحدة، وعلى الفور ونشرت وحدة الإنقاذ البحري في مدينة طلميثة الليبية، بيان عاجل على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رفقة فيديو سجلت خلاله لحظات العثور على الشاب.

تفاصيل العثور على 15جثة لمصريين في المياه الليبية

أكدت المواقع المصرية محلية، على أن كل الـ15 فقيدا من شباب الهجرة غير الشرعية، الذين لقوا حتفهم بعد غرق مركبهم قبالة السواحل الليبية، وأنهم جميعا من أبناء قرية الحوض الطويل، التي تتبع في إدارتها لمركز منيا القمح، الكائن في محافظة الشرقية، وكانوا جميعا في طريقهم إلى ليبيا، حيث تعد ليبيا حلقة الوصل بين مصر وإيطاليا، فهناك عددًا كبيرًا من الشباب ممن يهاجرون إليها ثم يستعين كل منهم بسمسار في ليبيا للسفر بشكل غير شرعي للدخول إلى إيطاليا؛ رغبًة في تحقيق حلم الثراء السريع.

مصرع 6 مصريين في ليبيا

وفي منتصف شهر أغسطس الحالي، لقى 6 أشخاص مصرعهم قبالة السواحل الإيطالية، بينهم أطفال مصريين، في رحلة هجرة غير الشرعية، عقب أن ضل المركب طريقه، ما أدى لنفاد كميات الطعام والمياه ووفاة ركابه عطشًا وجوعًا، وقد تلقت السلطات المصرية بلاغًا بوفاة 6 أشخاص من مدينة أبنوب بأسيوط خلال رحلة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا؛ نتيجة الجوع والعطش، رغبة في تحقيق حلم الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، بعد أن سددوا مبالغ كبيرة للسماسرة، رفقة صاحب المركب الذي تبين أنه أحد أبناء محافظة الشرقية.