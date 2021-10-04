مصرع طفلتين شقيقتين وإصابة 9 آخرين عقب حادث مروع فى المنيا

بواسطة محمد عبد المحسن

لقيت طفلتان شقيقتان مصرعهما، وأصيب 9 آخرون، عقب حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الصعيد الصحراوى الشرقى الجديد أمام قرية بنى حسن الشروق، التابعة لـ مركز أبى قرقاص بالمنيا.

مصرع طفلتين شقيقتين وإصابة 9 آخرين عقب حادث مروع فى المنيا 1 4/10/2021 - 4:06 ص

وكشفت التحريات أن السيارة رقم 1865 ر هـ ملاكى، انقلبت على طريق الصعيد الصحراوى الشرقى الجديد أمام قرية بنى حسن الشروق بمركز أبوقرقاص، نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يد السائقز

ولفتت إلى أن الحادث تسبب فى وفاة الطفلة منار. و، 9 سنوات، وشقيقتها الطفلة عبير، 12 سنة، مقيمتان بمحافظة أسيوط.

وأصيب 9 آخرون من أسرة واحدة، وهم: “عدلى. س. ع، 42 سنة، سائق السيارة، وابنه سمير 16 سنة، ومروة. و . م، 3 سنوات، وشقيقاها هشام، 12 سنة، وحسام، 7 سنوات، ومينا. ص 5 سنوات، وأميرة. ع. س 13 سنة .. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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محمد عبد المحسن

محمد عبد المحسن عبد العزيز .. محرر صحفى بأحد المواقع الإخبارية ومدقق لغة عربية.. أعشق الكتابة فى كل الموضوعات الهادفة النافعة للناس.

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