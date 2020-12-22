مصادرة و ضبط 6 طن زيوت و21 ألف زجاجة عصير مجهولة المصدر  في أسيوط

بواسطة Naaim Alshami

هيئة الرقابة الإدارية تصادر 2 طن من الزيت و أكثر من 20.000 زجاجة عصائر غير معرف مصدرها.

مصادرة و ضبط 6 طن زيوت و21 ألف زجاجة عصير مجهولة المصدر  في أسيوط 1 22/12/2020 - 5:07 م

قامت هيئة الرقابة في أسيوط، بشن حملة مداهمات لضبط المخالفين و المهربين، شهدت الحملة مشاركة رئيس الهيئة و مدير إدارة التموين مع مشاركة مفتشيين الإدارة و التغذية.

توجهت الحملة نحو المدينة الصناعية، حيث تم الإطلاع على حسن سير العمل في المصانع، و في الأسواق تم مراقبة اسعار و جودة البضائع و المستلزمات الغذائية التي يتم بيعها للشعب.

الجدير بالذكر أنه و خلال الحملة تمت مصادرة اربعة أطنان من الزيت و 500 عبوة أخرى من الزيت و ذلك بسبب الاضرار التي يسببها، و كونه غير صالح للاستهلاك البشري، و جرت عملية إفراغ الزيت و تم غسله و إعادة تعبئته.

كما تمت مصادرة زيوت صناعية غير معروفة المصدر، حيث تم مصادرة و ضبط 6 طن زيوت و21 ألف زجاجة عصير مجهولة المصدر  في أسيوطلاثة طن من العصير المنتهي الصلاحية، و اكثر من 20.000 زجاجة عصائر بسبب وجود نكهات و ملونات صناعية مجهولة و عدم تتطابق العينات مع ادنى معايير المواصفات،في داخل أحد المصانع.

حيث تمت مصادرة كافة الزيوت و العصائر و حجزها في طوارئ آمن الدولة في مركز ساحل سليم تهميدا لعرضها على النيابة للعامة.

الجدير بالذكر أنه قدم قبل قرابة السنة ضبط نفس المواد من زيوت و عصائر في إحدى  محافظات مصر.

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Naaim Alshami

شاب سوري،31 سنة، مدون و محرر أخبار، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.

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