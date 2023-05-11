مش ممكن!.. تذكرة حفلة “عمرو دياب” بالجامعة الأمريكية تصل إلى 100 ألف جنيه

سيحيي النجم عمرو دياب حفلًا غنائيًا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم الجمعة المقبل 12 مايو، وأفاد موقع “تذكرتي” بأن أسعار تذاكر الحفل تتراوح بين 550 جنيهًا و100 ألف جنيه.

وتتنوع أنواع التذاكر بحسب مقاعد الجلوس، حيث يبلغ سعر تذكرة Regular 550 جنيهًا، وتصل تكلفة تذكرة FanPit إلى 1000 جنيهًا، فيما تكلفة تذكرة high table 2500 جنيهًا، وتصل تكلفة تذكرة Lounge إلى 100 ألف جنيه.

وأعلن موقع “تذكرتي” عن نفاد جميع التذاكر، بما في ذلك تذكرة فئة 100 ألف جنيه.

وكان عمرو دياب قد طرح أغنيته الجديدة “الحفلة” في أول أيام عيد الفطر لعام 2023، وهي من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد قماح، وحققت شهرة واسعة في الأسابيع الأخيرة.