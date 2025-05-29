مش الجمعة في كل الدول.. دول تخالف السعودية وتعلن أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرا عن هلال شهر ذي الحجة، إلا أن هناك عدة دول لما تستطع رؤية الهلال وبالتالي يختلف لديها موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك، ويوافق لديها بداية ذي الحجة اليوم الخميس.

7 دول أعلنت ثبوت هلال شهر ذي الحجة

من ناحية أخرى أعلنت مجموعة من الدول العربية والإسلامية ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة وهي: “المملكة العربية السعودية – جمهورية مصر العربية – الإمارات العربية المتحدة – المملكة الأردنية الهاشمية – سلطنة عمان – العراق – إندونيسيا”، وبالتالي سيكون موعد عيد الأضحى في هذه البلدان 6 يونيو.

دول لم تستطع رؤية هلال شهر ذي الحجة

وفي السياق ذاته بعض الدول لم تستطع رؤية هلال شهر ذي الحجة ومنها: “باكستان – المغرب – موريتانيا”، هذه الدول أعلنت أن غرة ذي الحجة اليوم الخميس وبالتالي سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك 7 يونيو بالإضافة إلى الهند وبنجلاديش وبروناي، وماليزيا.

بيان دار الإفتاء بعد استطلاع الهلال

وفي السياق ذاته تستند دار الإفتاء إلى إعلان المملكة العربية السعودية فيما يخص رؤية هلال شهر ذي الحجة وذلك لتوحيد الشعائر المرتبطة بالحج ويوم عرفة وعيد الأضحى، حيث أعلنت دار الإفتاء أنها استطلعت هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هـ بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن جاهزيتها لموسم الحج

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الحج والعمرة عن جاهزيتها الكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية والخدمة وسط منظومة متطورة لضمان راحة الحجاج وسلامتهم كما شهدت مكة المكرمة والمشاعر أعمال تطوير واسعة وشملت توسعة ساحات الحرم وتحسين طرق الوصول إلى جبل عرفات والمزدلفة ومنى.

ويبدأ المسلمون في رفع أصواتهم بالتكبير والتهليل حيث تستحب التكبيرات في هذه الأيام المباركة، حيث يستحب الجميع إحياء شعيرة الأضحية التي تقدم في يوم العيد، اقتداء بسنة إبراهيم عليه السلام، بالإضافة إلى الصيام في تلك الأيام ومنها يوم عرفة والذي يكفر سيئات السنة التي قبله والسنة التي بعده، أيضا من الأعمال المستحبة هي الذكر والدعاء خاصة عقب الصلوات وعند الأفطار إذا كنت صائما.