تستمر حلقات مسلسل “حالة خاصة” في العرض على منصة واتش إت، حيث تم عرض أربع حلقات حتى الآن. من المتوقع أن تعرض الحلقتين الخامسة والسادسة في السابع عشر من الشهر الجاري، يليها عرض الحلقتين السابعة والثامنة في الرابع والعشرين من نفس الشهر، وتختتم السلسلة بالحلقتين التاسعة والعاشرة في الحادي والثلاثين من يناير الحالي.

مسلسل حالة خاصة تفاصيل العرض وقصته

موعد عرض حلقات مسلسل حالة خاصة

تعرض الحلقات الأحدث يوم الأربعاء القادم على منصة واتش إت في تمام الساعة الثانية عشر مساءً. يتبع ذلك عرض حلقتين إضافيتين في الأسبوع التالي.

قصة المسلسل

يروي مسلسل “حالة خاصة” قصة شاب يُدعى نديم أحمد أبو سريع، يعاني من التوحد. تحاول القصة استعراض التحديات التي يواجهها نديم، حيث يسعى لتحقيق وصايا والدته الراحلة بأن يصبح محاميًا مشهورًا. يتغير مجرى حياته عندما يقع في حب فتاة تُدعى هاجر سراج.

أبطال المسلسل

المسلسل من بطولة الفنان طه دسوقي، والنجمة غادة عادل، إلى جانب أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل علي ماهر، لينا إيهاب، ومشاركة الطفل أدم وهدان وآدم النحاس.

التأليف والإخراج والإنتاج مسلسل حالة خاصة

المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.

عدد حلقات حالة خاصة

“حالة خاصة” يتألف من عشر حلقات، حيث يناقش الأحداث والشخصيات المتورطة في تجاوز التحديات وتحقيق الأحلام. تابعوا الحلقات المستمرة لاستكشاف مزيد من التفاصيل والمفاجآت في قصة “حالة خاصة”.