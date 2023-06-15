مسلسل الغرفة 207 يدخل في مسلسل اللعبة 4 من خلال ريهام عبد الغفور | بالصور

نشر الفنان هشام ماجد عبر حسابه الشخصي والرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام منشور تضمن الإعلان عن مشاركة ريهام عبد الغفور كضيف شرف في مسلسل اللعبة 4.

وكتب هشام ماجد : “بوست في حب جارتي وصديقتي الغالية ونجمتي المفضلة ريهام عبد الغفور، شكرا لحضورك المميز في لعبتنا العزيزة، شكرا للذاذتك وبساطك وخفة دمك، وشكرا للغالي المنتج المحترم ممدوح سبع اللي وافق على فتح المسلسلين على بعض”.

ويذكر أن النجمة ريهام عبد الغفور ظهرت في مسلسل اللعبة ٤ بشخصيتها في مسلسل غرفة ٢٠٧، عندما كانت تجسد دور جن يظهر لبطل المسلسل محمد فراج.

مسلسل اللعبة ٤ من بطولة الفنان شيكو، هشام ماجد، محمد ثروت، أحمد فتحي، ميرنا جميل، مي كساب، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، تأليف أحمد سعد والي، إخراج معتز التوني.

بينما مسلسل غرفة ٢٠٧ من بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، كامل الباشا، أسماء جلال، يوسف عثمان، ناردين فرج، سلوى عثمان، وهو من إخراج محمد بكير وتأليف تامر إبراهيم ومقتبس من رواية الغرفة 207 للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.