مسلسل الضاحك الباكي يثير جدلاً واسعاً بعد عرض الحلقات الأولى منه

بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل الضاحك الباكي والذي يجسد حياة الفنان نجيب الريحاني أحد رموز الفن الكوميدي في المسرح والسينما، والذي يلعب دوره الممثل عمرو عبد الجليل، ويقوم بإخراجه المخرج محمد فاضل، ومن كتابة السيناريست محمد الغيطي والذي واجه هجوما شديد من أحد المتابعين له حتى وجه له بعض الشتائم، ومع ذلك واجه المسلسل الكثير من الانتقادات منذ عرض الحلقة الأولى من المسلسل والتي كان أبرزها ما يلي.

أن الكاتب استخدم عنوان “الضاحك الباكي” على الرغم من أن هذا العنوان استخدمه الكاتب فكري أباظة لكتابه الذي كتبه عن حياته.

كما أن اختيار فردوس عبد الحميد في دور أمه كان غير موفق بالمرة، حيث أن فراق العمر كان كبير وظاهر منذ الحلقة الأولى، وكان من المفترض على المخرج أن يأتي بدور ممثلة أصغر سننا في الحلقات الأولى حتى يتم حبك القصة الدرامية، كما أن الفنانة فردوس عبدالحميد كان يبدوا عليها أثار المرض أو ما شابه.

كما وجه الكثير من النقد للفنان عمرو عبر الجليل على أداءه وإفيهاته التي لازمته حتى في دور نجيب الريحاني، حتى قال بعض الجمهور أنه لم يختلف عن دور إبراهيم توشكى الذي جسده سابقاً.

كما أن المفردات المستخدمة في الحوار المكتوب لا تشبه المفردات في زمن المسلسل، وكان من السهل على الكاتب أن يجد تلك المفرضات التي تخص عصر المسلسل في الأفلام والمسلسلات التي أنتجت في تلك الحقبة من الزمن.

كتب بعض النقاد أن المسلسل بائس، لا يقل بؤسًا عن المسلسلات اللي تناولت سيرة سعاد حسني وإسماعيل ياسين أو ملكة في المنفى اللي تناول سيرة الملكة نازلي أو مسلسل هدى شعراوي، والذي كان من بطولة الفنانة فردوس عبد الحميد.

بينما أشاد البعض بعدد من مسلسلات السيرة الذاتية التي كتبت مثل مسلسل أم كلثوم لمحفوظ عبدالرحمن، ومسلسل قاسم أمين للسيد عيد، ومسلسل الملك فاروق، حيث أن هذه المسلسلات راعت التوثيق والمفردات واللغة لتلك الحقبة التاريخية التي عاش فيها صاحب السيرة.