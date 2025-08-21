كواليس مُثيرة عن مسلسل الراية البيضاء : أبطال أخرين كانوا مرشحين للمسلسل

من منا لم يشاهد مسلسل الراية البيضاء وتعلق ذهنه بفضة المعداوى والدكتور مفيد أبو الغار.

مسلسل هو إرث فكري وتراثي للدراما العربية وليس المصرية فقط، لنكشف لكم الان بعض كواليس هذا العمل.

العديد من المفاجآت والمواقف الطريفة والدرامية سواء بين صناع العمل أو النجوم الذين كانوا مرشحين للأدوار الرئيسية قبل أن تستقر على أبطالها المعروفين.

في البداية رفض الفنان الكبير محمود مرسي تجسيد شخصية مفيد أبو الغار قائلاً : الدور حلو.. لكن فضة هي البطلة.. وأعتقد أن جميل راتب يقدر يعمله كويس.

كما أكد الفنان كمال الشناوي قبل وفاته أن المخرج عرض عليه الدور بينما نفى المخرج محمد فاضل ذلك قائلاً: “محصلش”.

أما الفنانة سناء جميل فى البداية أبدت تخوفها من تقديم الشخصية وقالت لفاضل : عندك 100 وحدة غيري ممكن تعمل الدور ده، لكن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة تمسك بها وأكد له أنه كتبه من أجلها.

لترد سناء : كنت سأترك هذا العمل العظيم وأنا عيني فيه، في إشارة إلى تقديرها للنص رغم قلقها.

وعن شخصية أمل صبور كانت النجمة يسرا المرشحة وشاركت بالفعل في بروفات استمرت شهر، قبل أن تعتذر عن العمل بسبب ارتباطها بتصوير 30 يوم متواصلًا في عمان، ليتم إسناد الدور إلى سمية الألفي.

كما اعتذر الفنان جورج سيدهم عن المشاركة لانشغاله بالتزاماته المسرحية فذهب دور مطاوع إلى الفنان محمود الحديني.

الكواليس لم تخلي من مواقف إنسانية صعبة إذ كاد المخرج محمد فاضل يتسبب في وفاة سناء جميل بسبب فنجان قهوة بينما جعلها الفنان سيد زيان تبكي لساعات خلال إحدى المشاهد.

كما شهد تصوير النهاية حدث استثنائي حيث تم إغلاق كورنيش الإسكندرية بالكامل لمدة 60 دقيقة لتصوير المشهد الأخير.