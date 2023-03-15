مسلسل احمد السقا في رمضان 2023 | يشارك مع محمد فراج و10 حلَقات فقط (تفاصيل)

يستعد الممثل المصري المحبوب احمد السقا لاقتحام السباق الرمضاني 2023 بمسلسل جديد يعرض في آخر أيام الشهر بالمشاركة مع الفنان محمد فراج.

ويحمل المسلسل اسم (حرب) وسيتكون من 10 حلَقات فقط تُعرض خلال آخر 10 أيام من شهر رمضان المبارك ويجسد السقا دور البطولة.

ويشار إلى أن مشاركة احمد السقا في هذا المسلسل كانت بمثابة مفاجأة للجمهور والمتابعين بعد أن اعتقد الكثيرون انه سيغيب عن المسلسلات هذا الموسم.

وتدور أحداث مسلسل “حرب” حول 10 حلَقات تشهد كل حلقة العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة وستكون قصة مميزة بين السقا وفراج.

ولكلا الممثلين شعبية كبيرة في مصر بكل تأكيد وتنال أعمالهم اهتمام بالغ من المشاهدين سواء على مستوى السينما أو الدراما، حيث حقق الثنائي نجاحا كبيرا في المجال الفني بمصر.

احمد السقا وأعماله الرمضانية

ويشار إلى أن آخر عمل فني قدمه النجم احمد السقا في رمضان كان مسلسل “نسل الأغراب” مع الفنان أمير كرارة والذي تم عرضه في رمضان 2021 وشارك فيه عدة نجوم كبار من مصر.

أما عن الموسم الماضي فقد شارك الفنان في أحداث مسلسل الاختيار الجزء الثالث رفقة النجوم ياسر جلال وكريم عبد العزيز وغيرهم وقدم أداء مميز للغاية في آخر أجزاء هذا المسلسل الجميل والناجح.

وقد حقق مسلسل نسل الأغراب أيضا نجاحاً كبيراً بعد عرضه في رمضان 2021، وهو العمل الذي شهد تألق واضح للكبيرين احمد السقا وأمير كرارة كعادتهم ليحقق المسلسل نسبة عالية المشاهدات آنذاك.

موسم رمضان 2023 | ثنائي مميز ينافس ملوك اللعبة

وفي هذا الموسم يجتمع اثنان من عمالقة الفن بكل تأكيد وهما السقا ومحمد فراج في لقاء تمناه الجميع وسيكون مثير للاهتمام بالنسبة للجماهير التي تتابع الثنائي وسيشهد حالة من الترقب دون أدنى شك.

وجدير بالذكر أن السباق الرمضاني هذا الموسم 2023 يشهد مشاركة باقة من النجوم المتميزين أمثال (احمد مكي – يسرا – عمرو سعد – حمادة هلال – محمد رمضان) وغيرهم من النجوم الرائعين.