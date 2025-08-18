مسلسلات مصرية سوف تُعرض قريبًا

هناك العديد من المسلسلات المصرية، الكوميدية والدرامية والمثيرة للتشويق، والتي ستُعرض قريبًا، سواء تم تصويرها بالفعل لكنها لم تُعرض بعد، أو ما زالت قيد التصوير، وفي كلا الحالتين ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر.

إليكم المسلسلات التي ستُعرض قريبًا:

في رواية أحدهم _ ورد وشكولاتة

مسلسل “في رواية أحدهم _ ورد وشوكولاتة” مسلسل درامي اجتماعي نفسي تشويقي.

من بطولة زينة، محمد فراج، مريم الخشت، صفاء الطوخي، مها نصار، عمر المهدي ، ومحمد سليمان، بالإضافة إلى وجوه صاعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم. من تأليف محمد رجاء، وإخراج محمد جمال العدل.

تدور أحداثه في إطار درامي نفسي تشويقي مستوحى من قصة حقيقية شغلت الرأي العام، ويستكشف الصراعات النفسية والعلاقات الإنسانية في سياق مشوق وغامض.

المسلسل مكوَّن من 10 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه في الربع الأخير من عام 2025، حصرياً على منصة يانجو بلاي.

كارثة طبيعية

مسلسل “كارثة طبيعية” مسلسل كوميدي اجتماعي.

من بطولة محمد سلام، جهاد حسام الدين، كمال أبو رية، ويضم أيضًا حمزة العيلي وضيوف شرف مثل أحمد مكي، محمد ممدوح ،ومحمد فراج. العمل من تأليف أحمد عاطف فياض، وإخراج حسام حامد.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حول رجل موظف بشركة اتصالات تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يعلم أن زوجته حامل بـ سبعة توائم، ليبدأ في مواجهة سلسلة من التحديات الاقتصادية والمواقف المضحكة.

يتكون من 10 حلقات فقط. انتهى تصويره، و سيتم عرضه في آخر اغسطس على منصة Watch It.

ابن النادي

مسلسل “ابن النادي” مسلسل كوميدي اجتماعي رياضي.

من بطولة: أحمد فهمي، آية سماحة ، سيد رجب، حاتم صلاح، محمد لطفي، رشدي الشامي، جلا هشام، احمد عبد الحميد ومن تأليف مهاب طارق، الإخراج كريم سعد.

تدور أحداث المسلسل حول شاب مدلل يرث بعد وفاة والده نادياً كروياً ويُضطر لإدارته؛ ما يضعه في مواجهة سلسلة من المواقف والمفارقات اليومية داخل هذا العالم الرياضي في إطار كوميدي.

المسلسل مكوَّن من 10 حلقات، وقد انتهى تصويره بالفعل، وتم نشر برومو تشويقي قصير منه. من المقرر عرضه قريباً على منصة شاهد.

ابن النصابة

مسلسل “ابن النصابة” ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية التشويقية.

من بطولة كندة علوش، إضافة إلى الفنانة انتصار، حمزة دياب، معتز هشام، ياسمينا العبد، وحازم إيهاب ومن تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

تدور الأحداث حول “رانيا”، محامية تنهار حياتها بعد اختفاء زوجها وتخليّه عنها وعن ابنها. تتحول إلى شخصية قوية تسعى للانتقام، وتخوض مع ابنها، بطل سباق الدراجات، مواجهة ضد من تخلفوا عن مسؤولياتهم.

يتكوّن من 15 حلقة. لم يُحدد حتى الآن موعد العرض الرسمي، لكنه من المتوقع أن يُعرض قريبًا بإذن الله.

٢ قهوة

مسلسل “٢ قهوة” ينتمي إلى نوعية الدراما الرومانسية الاجتماعية.

من بطولة أحمد فهمي، مرام علي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، مي القاضي، بسنت أبو باشا، احمد الشامي، حازم إيهاب و من تأليف عمرو محمود ياسين و إخراج عصام نصار.

يتناول تعقيدات العلاقات الزوجية، حيث تبدأ الأحداث بعلاقة حب بين الزوجين، لكنها تواجه ضغوطًا اجتماعية وأسرية تؤدي إلى توتر التفاهم بينهما. العمل يركّز على موضوعات مثل الحب، الاستقلالية، التفاهم، والنجاح المهني ضمن إطار واقعي ودرامي جذاب، ويدور جزء كبير من الأحداث في المقهى الخاص بالحبيبة الذي يؤدي للتقاء الشخصية الرئيسية بها.

يتكون من 30 حلقة و من المقرر ان يبدأ عرضه في شهر سبتمبر المقبل على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

أزمة ثقة

مسلسل “أزمة ثقة” يُصنّف ضمن الأعمال الدرامية الدرامية الاجتماعية التشويقية.

من بطولة نجلاء بدر، هاني عادل، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، اشرف زكي، إيهاب فهمي، تامر فرج.

تدور أحداث المسلسل حول الصراع الأسري على الأموال والعلاقات المتشابكة بالاضافة الى ان للمسلسل طابعًا جنائيًا متمثلًا في جريمة قتل يتهم فيها الأبطال، فتتسبَّب بذلك في مطاردة نفسية ومطاردة فعلية للفرار من التهم، مما يضفي على المسلسل طابع تشويق مكثف.

يتكون من 15 حلقة و من المقرر عرضه يوم 24 من أغسطس على قناة on و منصة watch it.

ولاد الأبالسة

مسلسل “ولاد الأبالسة” عمل درامي اجتماعي

من بطولة: تارا عماد، علي الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمود عزب، سلوى عثمان، صفاء جلال، سماح السعيد و من تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج محمد أسامة.

تدور احداث المسلسل عن عالم التيك-توك والبحث عن المال السهل، ويعرض أيضًا أمثله لنساء كادحات و مدى معانتهم في إطار إنساني يلامس الواقع.

المسلسل يتكوّن من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه في شهر اكتوبر القادم على قناة MBC مصر ومنصة شاهد.