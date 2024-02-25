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مسلسلات رمضان 2024 | الإعلان الرسمي لمسلسل “إمبراطورية م” للنجم خالد النبوي

أسامة محمد

طرحت منصة “واتش ات” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” الإعلان الرسمي لمسلسل “إمبراطورية م” للنجم خالد النبوي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

مسلسلات رمضان 2024 | الإعلان الرسمي لمسلسل "إمبراطورية م" للنجم خالد النبوي

خالد النبوي في مسلسل إمبراطورية م

وهو مسلسل اجتماعي تدور أحداثه حول (مختار) الذي يجد نفسه مسئول عن أولاده الستة بعد رحيل زوجته، ويختار بين حياة أولاده، ومن تعلق بها قلبه.

بطولة: خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبد العزيز، وإيمان السيد، ومايان السيد، وهاجر السراج، ونجلاء بدر، ونورهان منصور، وعمر زهران، وأحمد السلكاوي، وإلهام صفي الدين، والأطفال: منى أحمد زاهر، وآدم وهدان، وعمر حسن، عن قصة الكاتب الراحل: إحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار: محمد سليمان عبد المالك، وإخراج: محمد سلامة.

شاهد الإعلان الرسمي لمسلسل “إمبراطورية م” للنجم خالد النبوي – رمضان 2024

ومن المقرر عرض مسلسل “إمبراطورية م” في شهر رمضان المقبل عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المتمثلة في “الحياة، وcbc، وdmc، وON”.

 


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عن الكاتب:
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أسامة محمد

محرر صحفي لدي خبرة أكثر من 10 سنوات في هذا المجال، حيث أنني أستطيع كتابة المقالات والتقارير والأخبار بالإضافة إلى تطوير وتدقيق المواد الصحفية من حيث الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية.


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