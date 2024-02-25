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مسلسلات رمضان 2024 | الإعلان الرسمي لمسلسل “ألف ليلة وليلة: جودر” للنجم ياسر جلال

أسامة محمد

طرحت قناة “ON” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” الإعلان الرسمي لمسلسل “ألف ليلة وليلة: جودر” للنجم ياسر جلال، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

مسلسلات رمضان 2024 | الإعلان الرسمي لمسلسل "ألف ليلة وليلة: جودر" للنجم ياسر جلال

ياسر جلال في مسلسل جودر

وهو مسلسل تاريخي تدور أحداثه حول (جودر) الذي تحول من صياد بسيط لأحد أغنياء الدولة، وهي واحدة من أشهر حكايات “ألف ليلة وليلة”.

بطولة: ياسر جلال، ونور اللبنانية، وياسمين رئيس، وتارا عماد، وعمرو عبد الجليل، ووفاء عامر، وأيتن عامر، ومحمود البزاوي، ومحمد التاجي، وعبد العزيز مخيون، وأحمد بدير، ورشوان توفيق، وأحمد فتحي، وأحمد ماهر، ووليد فواز، وعايدة رياض، وسامي مغاوري، وفتوح أحمد، وهنادي مهنا، وجيهان الشماشرجي، وسماح أنور، وسامية الطرابلسي، من تأليف: أنور عبد المغيث، وإخراج: إسلام خيري.

شاهد الإعلان الرسمي لمسلسل “ألف ليلة وليلة: جودر” للنجم ياسر جلال – رمضان 2024

ومن المقرر عرض مسلسل “ألف ليلة وليلة: جودر” في الموسم الرمضاني المقبل عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المتمثلة في “الحياة، وcbc، وdmc، وON”.


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عن الكاتب:
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أسامة محمد

محرر صحفي لدي خبرة أكثر من 10 سنوات في هذا المجال، حيث أنني أستطيع كتابة المقالات والتقارير والأخبار بالإضافة إلى تطوير وتدقيق المواد الصحفية من حيث الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية.


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