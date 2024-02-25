مسلسلات رمضان 2024 | الإعلان الرسمي لمسلسل “صيد العقارب” للنجمة غادة عبد الرازق

طرحت منصة “شاهد” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” الإعلان الرسمي لمسلسل “صيد العقارب” للنجمة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب

وهو مسلسل اجتماعي تدور أحداثه في إطار تشويقي حول (عايدة) التي تتحول حياتها إلى جحيم بعد مقتل شقيقها، لتدخل في صراعات كثيرة مع من حولها.

بطولة: غادة عبد الرازق، ومحمد علاء، ورياض الخولي، وسيمون، وأحمد ماهر، وأحمد سعيد عبد الغني، وميار الغيطي، وأحمد ماجد، ومجدي بدر، وسامي مغاوري، ومنال سلامة، وعفاف رشاد، ومحمد نجاتي، ومحمد علي رزق، من تأليف: باهر دويدار، وإخراج: أحمد حسن.

شاهد الإعلان الرسمي لمسلسل “صيد العقارب” للنجمة غادة عبد الرازق – رمضان 2024

ومن المقرر عرض مسلسل “صيد العقارب” في الموسم الرمضاني المقبل عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المتمثلة في “الحياة، وcbc، وdmc، وON”.