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مسلسلات رمضان 2024 | الإعلان الرسمي لمسلسل “الكبير أوي ج8” للنجم أحمد مكي

أسامة محمد

طرحت قناة “ON”، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” الإعلان الرسمي لمسلسل “الكبير أوي ج8” للنجم أحمد مكي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

مسلسلات رمضان 2024 | الإعلان الرسمي لمسلسل "الكبير أوي ج8" للنجم أحمد مكي

احمد مكي في الكبير اوي 8

وهو مسلسل كوميدي تدور أحداثه حول (الكبير أوي) عمدة قرية المزاريطة بالصعيد، الذي يجد نفسه مضطر للاهتمام بمشكلات من حوله، مما يعرضه للعديد من المواقف الطريفة.

بطولة: أحمد مكي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد فرج، وحسين أبو حجاج، وحاتم صلاح، ومصطفى غريب، وعبد الرحمن حسن ظاظا، ومحمد جمال قلبظ، والطفل عبد الرحمن طه، إشراف على الكتابة: أحمد الجندي، وسيناريو وحوار: مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وإخراج: أحمد الجندي.

شاهد الإعلان الرسمي لمسلسل “الكبير أوي ج8” للنجم أحمد مكي – رمضان 2024

ومن المقرر عرض مسلسل “الكبير أوي ج8” في الموسم الرمضاني المقبل عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المتمثلة في “الحياة، وcbc، وdmc، وON”.

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عن الكاتب:
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أسامة محمد

محرر صحفي لدي خبرة أكثر من 10 سنوات في هذا المجال، حيث أنني أستطيع كتابة المقالات والتقارير والأخبار بالإضافة إلى تطوير وتدقيق المواد الصحفية من حيث الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية.

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