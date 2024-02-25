مسلسلات رمضان 2024 | الإعلان الرسمي لمسلسل “حق عرب” للنجم أحمد العوضي

طرحت منصة “واتش ات”، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” الإعلان الرسمي لمسلسل “حق عرب” للنجم أحمد العوضي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

أحمد العوضي في مسلسل حق عرب

وهو مسلسل اجتماعي تدور أحداثه في إطار تشويقي حول (عربي) الذي يسعى للهروب من ماضي مرير، ولكنه يتعرض للعديد من الصعوبات.

بطولة: أحمد العوضي، ورياض الخولي، ووليد فواز، ووفاء عامر، ودينا فؤاد، وأحمد عبد الله محمود، وسلوى عثمان، وكارولين عزمي، وأحمد صيام، ومحمد أحمد ماهر، ودنيا المصري، وأحمد عبد الله، من تأليف: محمود حمدان، وإخراج: إسماعيل فاروق.

شاهد الإعلان الرسمي لمسلسل “حق عرب” للنجم أحمد العوضي – رمضان 2024

ومن المقرر عرض مسلسل “حق عرب” في شهر رمضان 2024 عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المتمثلة في “الحياة، وcbc، وdmc، وON”.