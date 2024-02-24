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مسلسلات رمضان 2024 | الإعلان الرسمي لمسلسل “المعلم” للنجم مصطفى شعبان

أسامة محمد

طرحت منصة “واتش ات”، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” الإعلان الرسمي لمسلسل “المعلم” للنجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

مسلسلات رمضان 2024 | الإعلان الرسمي لمسلسل "المعلم" للنجم مصطفى شعبان

مصطفى شعبان في مسلسل المعلم

وهو المسلسل الذي تدور إحداثه في إطار اجتماعي حول تاجر سماك يدعى (حامد) يعيش حياة بسيطة، إلى أن تنقلب هذه الحياة رأسًا على عقب ليجد نفسه وسط صراعات مريرة وسط تجار السوق الكبار.

مسلسل “المعلم” بطولة: مصطفى شعبان، وهاجر أحمد، وأحمد فؤاد سليم، وانتصار، وسهر الصايغ، وأحمد بدير، وسلوى خطاب، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبد الله محمود، وطارق النهري، وعبد العزيز مخيون، وسلوى عثمان، ومحمد أبو داود، ومصطفى حشيش، وفتوح أحمد، وهالة مرزوق، من تأليف: محمد الشواف، وإخراج: مرقس عادل.

شاهد الإعلان الرسمي لمسلسل “المعلم” للنجم مصطفى شعبان – رمضان 2024

ومن المقرر عرض مسلسل “المعلم” في رمضان 2024 عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المتمثلة في “الحياة، وcbc، وdmc، وON”.


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عن الكاتب:
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أسامة محمد

محرر صحفي لدي خبرة أكثر من 10 سنوات في هذا المجال، حيث أنني أستطيع كتابة المقالات والتقارير والأخبار بالإضافة إلى تطوير وتدقيق المواد الصحفية من حيث الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية.


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