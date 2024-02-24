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مسلسلات رمضان 2024 | الإعلان الرسمي لمسلسل “فراولة” للنجمة نيللي كريم

أسامة محمد

طرحت منصة “واتش ات” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” الإعلان الرسمي لمسلسل “فراولة” للنجمة نيللي كريم، والمقرر عرضه في رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024 | الإعلان الرسمي لمسلسل "فراولة" للنجمة نيللي كريم

نيللي كريم في مسلسل فراولة

وهو المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول فتاة فقيرة والدها يعمل حارس عقار بإحدى المناطق الراقية، تحلم بالثراء والشهرة، ويتحقق حلمها مع الأحداث حتى تصبح من المشاهير الأثرياء.

مسلسل “فراولة” بطولة: نيللي كريم، وشيماء سيف، وصدقي صخر، وأحمد فهيم، وعلا رشدي، وحجاج عبد العظيم، ولبنى ونس، ودنيا سامي، ومحمد عبد العظيم، من تأليف: محمد سليمان عبد المالك، وإخراج: محمد علي.

شاهد الإعلان الرسمي لمسلسل “فراولة” للنجمة نيللي كريم – رمضان 2024

ومن المقرر عرض مسلسل “فراولة” في الموسم الرمضاني المقبل عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المتمثلة في “الحياة، وcbc، وdmc، وON”.

 


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عن الكاتب:
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أسامة محمد

محرر صحفي لدي خبرة أكثر من 10 سنوات في هذا المجال، حيث أنني أستطيع كتابة المقالات والتقارير والأخبار بالإضافة إلى تطوير وتدقيق المواد الصحفية من حيث الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية.


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