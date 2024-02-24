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مسلسلات رمضان 2024 | الإعلان الرسمي لمسلسل “غالية بـ 100 راجل” للنجمة سمية الخشاب

أسامة محمد

طرحت شركة “MGR PRODUCTION” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” الإعلان الرسمي لمسلسل “غالية بـ 100 راجل”، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

مسلسلات رمضان 2024 | الإعلان الرسمي لمسلسل "غالية بـ 100 راجل" للنجمة سمية الخشاب

سمية الخشاب في مسلسل غالية بـ 100 راجل

وهو مسلسل اجتماعي تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي حول امرأة شعبية بسيطة تواجه العديد من الصراعات في حياتها.

مسلسل “غالية بـ 100 راجل” بطولة: سمية الخشاب، وصلاح عبد الله، ومحمود عبد المغني، وسما إبراهيم، ومحمد القس، وهالة فاخر، وإيمان يوسف، ونانسي صلاح، ومحمد عبد العظيم، والطفل منذر مهران، من تأليف: محمود حمدان، وإخراج: إبرام نشأت.

شاهد الإعلان الرسمي لمسلسل “غالية بـ 100 راجل” للنجمة سمية الخشاب – رمضان 2024

ومن المقرر عرض مسلسل “غالية بـ 100 راجل” في الموسم الرمضاني المقبل عبر قناة “النهار”.


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عن الكاتب:
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أسامة محمد

محرر صحفي لدي خبرة أكثر من 10 سنوات في هذا المجال، حيث أنني أستطيع كتابة المقالات والتقارير والأخبار بالإضافة إلى تطوير وتدقيق المواد الصحفية من حيث الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية.


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