مسلسلات رمضان 2024 | الإعلان الرسمي لمسلسل “غالية بـ 100 راجل” للنجمة سمية الخشاب

طرحت شركة “MGR PRODUCTION” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” الإعلان الرسمي لمسلسل “غالية بـ 100 راجل”، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

سمية الخشاب في مسلسل غالية بـ 100 راجل

وهو مسلسل اجتماعي تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي حول امرأة شعبية بسيطة تواجه العديد من الصراعات في حياتها.

مسلسل “غالية بـ 100 راجل” بطولة: سمية الخشاب، وصلاح عبد الله، ومحمود عبد المغني، وسما إبراهيم، ومحمد القس، وهالة فاخر، وإيمان يوسف، ونانسي صلاح، ومحمد عبد العظيم، والطفل منذر مهران، من تأليف: محمود حمدان، وإخراج: إبرام نشأت.

شاهد الإعلان الرسمي لمسلسل “غالية بـ 100 راجل” للنجمة سمية الخشاب – رمضان 2024

ومن المقرر عرض مسلسل “غالية بـ 100 راجل” في الموسم الرمضاني المقبل عبر قناة “النهار”.