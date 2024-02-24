مسلسلات رمضان 2024 | الإعلان الرسمي لمسلسل “كوبرا” للنجم محمد إمام

طرحت “MBC مصر” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” الإعلان الرسمي لمسلسل “كوبرا”، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

محمد إمام في مسلسل كوبرا

وهو مسلسل اجتماعي كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي حول صاحب ورشة لإصلاح السيارات يواجه العديد من العقبات في حياته التي تضطره للعمل كدجال يطارد العفاريت.

مسلسل “كوبرا” بطولة: محمد إمام، ومنة فضالي، وهشام إسماعيل، ومحمد أسامة (أوس أوس)، وعلاء مرسي، ودنيا ماهر، ومجدي كامل، ومحمد ثروت، ومحمود عبد المغني، وأحمد فتحي، ومحمود البزاوي، وألحان المهدي، من تأليف: أحمد محمود أبو زيد، وإخراج: أحمد شفيق.

شاهد الإعلان الرسمي لمسلسل “كوبرا” للنجم محمد إمام – رمضان 2024

ومن المقرر عرض مسلسل “كوبرا” في الموسم الرمضاني المقبل عبر قناة “MBC مصر”.