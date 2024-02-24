مسلسلات رمضان 2024 | الإعلان الرسمي لمسلسل “صدفة” للنجمة ريهام حجاج

طرحت منصة “واتش ات” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” الإعلان الرسمي لمسلسل “صدفة”، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ريهام حجاج في مسلسل صدفة

وهو مسلسل اجتماعي كوميدي تدور أحداثه حول فتاة تدعى (صدفة) تحمل سرًا خطيرًا تسعى لإخفائه عن جميع من حولها، ولكن علاقتها بأحد الأشخاص تدفعها لكشف هذا السر.

مسلسل “صدفة” بطولة: ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، وفراس سعيد، ورشدي الشامي، وجوري بكر، ورباب ممتاز، وإبراهيم طلبة، وميار الغيطي، وتامر يسري، ونور إيهاب، و من تأليف: أيمن سلامة، وإخراج: سامح عبد العزيز.

شاهد الإعلان الرسمي لمسلسل “صدفة” للنجمة ريهام حجاج – رمضان 2024

ومن المقرر عرض مسلسل “صدفة” في الموسم الرمضاني المقبل عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المتمثلة في “الحياة، وcbc، وdmc، وON”.