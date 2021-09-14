مسلسلات رمضان 2022 | أمير كرارة وإياد نصار وطارق لطفي في “هجمة مرتدة 2”

بواسطة أسامة مقلد

كشفت مصادر إعلامية أن الفنان طارق لطفي انضم مؤخرًا لأسرة مسلسل “هجمة مرتدة 2″، ولكن لم يعلن أي تفاصيل بشأن المسلسل بشكل رسمي حتى الآن.

إياد نصار وأمير كرارة وطارق لطفي

وأكدت المصادر، أن الفنان أمير كرارة، تعاقد رسميًا على المسلسل الذي يقوم بكتابته المؤلف باهر دويدار، ويخرجه المخرج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته النجم الأردني إياد نصار.

ويتولى مخرج المسلسل حاليًا التفاوض مع باقي نجوم العمل الرئيسيين، لإنهاء تعاقد شركة “سينرجي” معهم بشكل رسمي، لاختيار باقي طاقم المسلسل المقرر عرضه في رمضان 2022.

يذكر أنه تم الإعلان عن جزء ثاني من مسلسل “هجمة مرتدة” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وقام ببطولته النجم أحمد عز، وهند صبري.

حيث كتب في نهاية تتر الحلقة الأخيرة من الجزء الأول: “إلى اللقاء في (هجمة مرتدة 2) من ملفات المخابرات العامة المصرية”.

مسلسل “هجمة مرتدة 1” بطولة: أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، وصلاح عبد الله، وماجدة زكي، وأحمد فؤاد سليم، ونضال الشافعي، ومحمود البزاوي، من تأليف: باهر دويدار، وإخراج: أحمد علاء الديب.



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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.