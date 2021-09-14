مسلسلات رمضان 2022 | أمير كرارة وإياد نصار وطارق لطفي في “هجمة مرتدة 2”

كشفت مصادر إعلامية أن الفنان طارق لطفي انضم مؤخرًا لأسرة مسلسل “هجمة مرتدة 2″، ولكن لم يعلن أي تفاصيل بشأن المسلسل بشكل رسمي حتى الآن.

وأكدت المصادر، أن الفنان أمير كرارة، تعاقد رسميًا على المسلسل الذي يقوم بكتابته المؤلف باهر دويدار، ويخرجه المخرج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته النجم الأردني إياد نصار.

ويتولى مخرج المسلسل حاليًا التفاوض مع باقي نجوم العمل الرئيسيين، لإنهاء تعاقد شركة “سينرجي” معهم بشكل رسمي، لاختيار باقي طاقم المسلسل المقرر عرضه في رمضان 2022.

يذكر أنه تم الإعلان عن جزء ثاني من مسلسل “هجمة مرتدة” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وقام ببطولته النجم أحمد عز، وهند صبري.

حيث كتب في نهاية تتر الحلقة الأخيرة من الجزء الأول: “إلى اللقاء في (هجمة مرتدة 2) من ملفات المخابرات العامة المصرية”.

مسلسل “هجمة مرتدة 1” بطولة: أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، وصلاح عبد الله، وماجدة زكي، وأحمد فؤاد سليم، ونضال الشافعي، ومحمود البزاوي، من تأليف: باهر دويدار، وإخراج: أحمد علاء الديب.