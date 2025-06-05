مستقبل وطن يحتفظ بلقب الأغلبية.. القائمة الوطنية للانتخابات البرلمانية 2025 تظهر للنور.. ومفاجآت في تمثيل الأحزاب

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء دور الانعقاد الأخيرة لمجلس النواب والشيوخ، ليبدأ مارثون جديد لموسم الانتخابات البرلمانية 2025، وسط حالة كبيرة من التنافس بين الأحزاب والقوى السياسية المصرية المختلفة.

تحالفات حزبية استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية

بدأت الأحظاب والقوى السياسية في مصر عقد تحالفات فينا بينها، لتشكيل قائمة تنافسية تتناسب مع قانون الانتخابات النيابية وتقسيم الدوائر الانتخابية الذي تم إقراره من مجلس النواب مؤخرا.

وظهرت على الساحة السياسية في مصر مجموعة من التحالفات الحزبية أبرزها القائمة الوطنية وتحالف الطريق الديمقراطي، لتبدأ التجهيزات والاستعدادات تمهيدا لخوض الانتخابات النيابية.

إعادة تقييم النواب

تؤكد المصادر أن الأحزاب بدأت في إعادة تقييم نوابها وأدائهم تحت قبة البرلمان في الغرفتين النواب والشيوخ لبدء الاختيار فيما بينهم عمن يمكنه تمثيل الحزب في الانتخابات المقبلة.

القائمة الوطنية

بدأت القائمة الوطنية في الظهور سريعا، بعدما تداول عدد من وسائل الإعلام المحلية نقلا عن بعض المصادر تشكيل القائمة التي تضم 14 حزبا ونسب تمثيلها في الانتخابات.

وحسب الترتيب، فالأحزاب هي:

1. مستقبل وطن

2. الجبهة الوطنية

3. حماة وطن

4. الشعب الجمهوري

5. الوفد

6. المصري الديمقراطي الإجتماعي

7. الإصلاح والتنمية

8. العدل

9. الوعي

10. مصر الحديثة

11. المؤتمر

12. إرادة جيل

13. الحرية المصري

14. تنسيقية شباب الاحزاب

ووفقًا لمصادر مطلعة، جاءت نسب الأحزاب داخل القائمة الوطنية لخوض الانتخابات البرلمانية 2025 كالآتي:

مستقبل وطن: 40 مقعدًا

الجبهة الوطنية: 17 مقعدًا

الشعب الجمهوري: 10 مقاعد

الوفد الجديد: 6 مقاعد

حماة الوطن: 4 مقاعد

المصري الديمقراطي الاجتماعي: 3 مقاعد

التجمع: 3 مقاعد

مصر الحديثة: 3 مقاعد

المؤتمر: 3 مقاعد

الإصلاح والتنمية: 3 مقاعد

الحركة الوطنية: مقعدان

الوعي: مقعدان

إرادة جيل: مقعد واحد

الحرية المصري: مقعد واحد

السادات الديمقراطي: مقعد واحد

العدل: مقعد واحد.