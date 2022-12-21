مستشفى 57357 تتصدر مواقع التواصل بسبب الأزمة المالية والحديث عن إغلاقها

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية وسم أنقذوا مستشفى 57357 على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد مناشدات العاملين بالمستشفى بضرورة التبرع لحساب المستشفى، وذلك لاستمرار العمل داخل المستشفى لرعاية الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان، هذا ومن الجدير بالذكر أن المستشفى قائمة على التبرعات المقدمة من جانب المجتمع المدني.

هذا وأوضحت الأستاذة داليا حامد أحد أعضاء الفريق المسؤول عن التبرعات بالمستشفى أن التبرعات تناقص كثيراً خلال الفترة الماضية مما دفع المستشفى إلى عدم القدرة على استقبال بعض الحالات المرضية، كما أشارت إلى أن الحصيلة المتوفرة لديهم من أموال التبرعات تكفي لستة أشهر قادمة على الأكثر وذلك مع الارتفاعات المتالية للأسعار، وخاصة أسعار الأدوية مما قد يؤدي إلى إغلاق المستشفى في غضون ستة أشهر في حالة عدم القدرة على توفير الأموال اللازمة لها لتوفير مستلزماتها.

وفي هذا الإطار تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس مطالبا فيه الحكومة بضرورة التدخل السريع لحل أزمة مستشفى 57357 بعد أن تم تسليم فرع المستشفى بطنطا إلى جامعة طنطا للإدارتها بسبب تراجع التمويل، حيث إن المستشفى كانت تتابع المريض من سن ثلاث سنوات وحتى الثاني والعشرين من عمره والتأكد من التعافي التام من المرض.

هذا وقد قام العديد من نجوم المجتمع من الوسط الفني والفكري والسياسيين ولاعبي كرة القدم بدعم المستشفى عبر حساباتهم الرسمية وطالبوا متابعيهم بدعم المستشفى، وفي هذا الإطار وضعت المستشفى طرق التبرع الرسمية.