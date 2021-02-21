مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة: استخدام الأدوية التي من شأنها معالجة أعراض فيروس كورونا هو الحل الأمثل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى أثناء تقديمها برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد” هذا المساء إنه في حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد يجب استخدام الأدوية التي من شأنها معالجة أعراض الفيروس بالإضافة إلى استخدام أدوية إضافية تساعد على زيادة المناعة في الجسم لمقاومة المرض.

وأضاف المستشار محمد عوض تاج الدين إن فترة العزل المثالية للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد تكون ما بين 14 أو 15 يوماً وذلك بمجرد ظهور الأعراض التي تؤكد الإصابة بالفيروس.

كما أوضح مستشار الجمهورية لشئون الصحة أن هناك معايير مصرية بالنسبة للأدوية التي يتم استخدامها عند الإصابة بفيروس كورونا وتعرف باسم بروتوكولات العلاج، مشيراً إلى أن عدد لقاحات فيروس كورونا في مصر خلال الوقت الحالي قليل جداً.