مستشارة وزيرة الصحة: مصر استطاعت تخطى الموجة الثالثة من كورونا ولكن سيظل الفيروس موجود مثل وباء الانفلونزا

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي أثناء تقديمه حلقة اليوم من برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد بدأت في الانخفاض خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن الدولة المصرية استطاعت أن تواجه الموجة الثالثة من الفيروس قائلة:”نأمل في زيادة هذا الانخفاض ونأمل في انخفاض نسبة الوفيات بسبب الفيروس”.

وأضافت الدكتورة نهى عاصم أن فيروس كورونا يشهد الكثير من التحورات في مختلف دول العالم، ولكن التحورات التي تم رصدها في مصر لم تؤثر على فاعلية اللقاح إطلاقاً خاصة أن هذه التحورات غير شرسة.

وتابعت مستشارة وزيرة الصحة أن معدل انخفاض الإصابات بالفيروس يسير بشكل معقول ولكن فكرة الوصول إلى صفر إصابة أمر غير وارد سواء في مصر أو في العالم بأكمله، مشيرة إلى أن فيروس كورونا سيظل موجود دائماً مثل وباء الانفلونزا.