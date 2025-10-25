مستجدات حادث صفع مسن بالسويس ومنعه من دخول منزله

أثارت واقعة اعتداء صاحب منزل على أحد المواطنين في محافظة السويس حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو وثّق لحظة التعدي داخل المنزل. وفي أول تعليق رسمي، كشف المستشار أحمد العدوي، وكيل نقابة المحامين بالسويس، عن تفاصيل الحدث وتوصيفه القانوني بدقة.

دعم نقابة المحامين ومتابعة الواقعة

أوضح العدوي أن نقابة المحامين تابعت الواقعة فور تداولها، حيث جرى التواصل مع نقيب المحامين ومع المحامين الموكلين بالقضية لتقديم الدعم القانوني والمعنوي.

وأشار إلى أن التحرك السريع من جانب النقابة يعكس حرصها على صون الحقوق القانونية ومتابعة أي انتهاكات تمس المواطنين أو أعضائها.

التوصيف القانوني للواقعة

أكد العدوي في مقابلة مع قناة القاهرة للإعلامي كريم عبد المعين أن الوصف القانوني الأنسب للحالة يتمثل في منع المجني عليه من حيازة مسكنه بالقوة، مشيرًا إلى أن الاعتداء الجسدي يُعد تعديًا صريحًا على حق الحيازة ويستوجب محاسبة قانونية.

وأضاف أن النقابة تتابع مجريات القضية لضمان تنفيذ الإجراءات القضائية بشكل عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف.

كشف ملابسات الحادث

في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمّنا تضرر إحدى السيدات من قيام شخصين بالتعدي على والدها المسن بالضرب ومنعهما من دخول العقار محل سكنهما بمحافظة السويس.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، كما أمكن تحديد الشخص الظاهر في مقطع الفيديو (سن 64 عامًا – مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين). وبسؤاله، قرر أن (تاجر ملابس وشقيقه) تعديا عليه بالضرب ومنعاه من دخول العقار محل سكنه لرغبتهما في طرده وأسرته من الشقة التي يقيم بها، وهي مستأجرة من والدهما.

وقد تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

شهادات الجيران

كشف عدد من الجيران المقيمين في نفس المنطقة عن تفاصيل الخلاف بين الطرفين، موضحين أن العلاقة بينهما كانت طيبة في السابق تربطها صلة قرابة، إلا أن خلافًا أسريًا أدى إلى توتر الموقف.

وقال أحدهم إن محاولات تمت لعقد جلسة صلح عرفية لحل النزاع، لكن الأحداث تصاعدت قبل التوصل لاتفاق، مؤكدًا رفض الجميع لما حدث من اعتداء على رجل كبير في السن، باعتباره سلوكًا لا يليق بالمجتمع المصري.

تحليل ختامي

تعكس الواقعة أهمية الالتزام بالطرق القانونية في حل النزاعات الأسرية والعقارية، وضرورة نشر الوعي القانوني حول حقوق الحيازة وحماية كبار السن. كما يبرز الموقف سرعة استجابة نقابة المحامين بالسويس في متابعة القضايا المجتمعية، ما يعزز الثقة في دورها المهني والإنساني.