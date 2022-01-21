بعد إعلان الرئيس السيسي تعيين 150 ألف معلم.. وزير التعليم يكشف عن مسابقة التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن مسابقة تعيين المعلمين، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خطة الدولة لتعيين 150 ألف معلم خلال خمس سنوات، بمعدل 30 ألف معلم كل عام، وذلك لسد العجز الملحوظ في صفوف المعلمين بالمدارس، والناتج عن وقف تعيينات المعلمين الجدد، بالإضافة إلى خروج عدد كبير من المعلمين إلى المعاش كل عام، الأمر الذي تسبب في وجود عجز بالمعلمين في عدد كبير من الإدارات التعليمية، وهو الأمر الذي سيتم معالجته في السنوات الخمس القادمة وفقاً لقرارات الدولة.

مسابقة التربية والتعليم لتعيين معلمين جدد

وقال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، أن خطة تعيين معلمين جدد تأتي بناءاً على توجيهات الرئيس السيسي ومدى حرصه على دعم العملية التعليمية في مصر، بإعتبار التعليم واحداً من أهم القطاعات في مصر، مضيفاً أن الرئيس أعلن أنه سيتم تعيين 30 ألف معلم كل عام ولمدة 5 سنوات، ولم يتحدث عن عقود مؤقتة، رغم أن عملية التعيين ستكلم خزينة الدولة مبلغاً مالياً ضخماً يقدر بمليار جنيه في العام، إلا أن تطوير منظومة التعليم والإرتقاء بها هي أحد أولويات وإتجاهات الدولية في الفترة الراهنة.

وأشار شوقي إلى أن السيسي بقراراته الأخيرة لم يكتفي فقط بالإهتمام بتعيين معلمين جدد، بل وجه بزيادة حوافز المعلمين المقيدين في الوزارة مسبقاً، جاء ذلك خلال حديث وزير التربية والتعليم لجريدة الأهرام، والذي ذكر به عدد من النقاط الهامة، والتي نلخصها لحضراتكم فيما يلي:-

سوف يتم التنسيط بين وزارة التربية والتعليممن ناحية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من ناحية أخرى، حول الآلية التي سيتم بها الإعلان عن مسابقة تعيين المعلمين، وذلك منحيث الشروط والتخصصات المطلوبة والتوزيع الجغرافي وغيرها من العوامل الأخرى.

سوف تتم تلك المسابقة الكبيرة بكل شفافية ووضوح أمام الجميع، ولن يكون هناك أي فرص للوساطة أو المحسوبية، وسيكون المعيار الوحيد للنجاح والقبول بها هو الكفائة فقط.

سيكون مسموح للجميع بالتقديم في مسابقة التربية والتعليم، سواءاً كان يعمل بعقد أو بالحصة أو كان متطوعاً جديداً، وسيتم تعيين الكفاءات فقط من المتقدمين.

وختم شوقي حديثه بان الدولة تهتم بشكل كبير برفع مستوى القطاع التعليمي في مصر، وذلك بناءاً على توجيهات الرئيس السيسي، الذي لا يدخر جهداً في هذا الصدد، ويصدر القرارات التي تساعد في تحقيق هذا الأمر، والتي كان آخرها تعيين 150 ألف معلم، بالإضافة إلى زيادة حوافز المعلمين.