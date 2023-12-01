مريضة ومنعزلة ومظلومة.. سلمى الشيمي تستعطف جمهورها بعد الإفراج عنها

بعد الإفراج عنها، كتبت البلوجر سلمى الشيمي على صفحتها على منصة “فيسبوك” رسالة إلى جماهيرها تستعطفهم فيها، وتخبر سلمى متابعيها بأنها تعاني من حالة نفسية صعبة، حيث كتبت: “الحمد لله على كل حال أنا مش مؤهلة أقابل أو أتكلم مع أي حد حقكم عليا”.

البلوجر سلمى الشيمي_ مصدر الصورة بوابة الفجر

كما طلبت سلمى من متابعيها بالدعاء لها لكي تعود إلى حالتها الطبيعية، وأضافت أنها لا تتمنى سوى أن تكون بجانب أهلها، وأنها مريضة، منعزلة، مظلومة، فاقدة للشغف.

وقد حررت سلمى الشيمي محضرًا في مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية ضد الحسابات الوهمية التي تنتحل شخصيتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل إغلاق تلك الحسابات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، كما أن هذه الصفحات تورط سلمى في أشياء لا تمت لها بأي صلة من خلال نشر أشياء غير قانونية.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة عارضة الأزياء سلمى الشيمي بالحبس لمدة عامين مع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه، بتهمة التعدي على القيم الأسرية، وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء.

وقد قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية قبول الاستئناف المقدم من سلمى، بالإضافة إلى إلغاء حكم حبسها لمدة عامين، وأفرجت الأجهزة الأمنية بعدها عن سلمى بعد إنهاء الإجراءات اللازمة لخروجها، وتسديد غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.