مروة عبد المنعم عن حجاب ابنتها: كنت بتخانق معاها عشان لبسها القصير.. واعترضت في البداية بس قولت خليها تجرب
كشفت الفنانة مروة عبد المنعم، عن موقفها من ارتداء ابنتها (حور) البالغة من العمر 14 سنة الحجاب، حيث قالت في تصريحات تليفزيونية: “الموضوع كان مفاجأة بالنسبة لي”.
وأضافت مروة، خلال لقاءها ببرنامج “البيه والهانم”، الذي تقدمه الإعلامية نورين شحاتة، وحلت فيه كضيفة برفقة ابنتها، قائلة: “(حور) كانت بتلبس الحجاب وتقف قدام المراية وتقولي إيه رأيك.. أقولها لطيف.. والموضوع كانت لعب وتهريج بالنسبة لي.. فجأة قررت إنها تلبسه وطلبت مني إني أشتري لها الحجاب”.
وتابعت: “في البداية كنت معترضة لإني عارفة دماغها لإنها أبعد ما تكون عن الحجاب.. هي بتحب الحياة وعايزة تعيش وتلبس وكنت بتخانق معاها عشان لبسها القصير”.
وأردفت: “أنا أدرى واحدة ببنتي وإنها متقلبة المزاج.. بس أنا بشجعها ومؤمنة إنها لازم تعيش كل التجارب.. فقولت خلاص خليها تجرب بنفسها طالما الموضوع بره الأخلاق والدين مفيش مشكلة”.