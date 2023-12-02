مروة عبد المنعم بعد نشر صور ابنتها بالحجاب: الناس مش سايبة حد في حاله.. ربنا اللي هيحاسبني

ردت الفنانة مروة عبد المنعم على بعض الانتقادات التي وجهت لها مؤخرًا بسبب نشرها صورًا لها مع ابنتها وهي ترتدي الحجاب، حيث قالت في تصريحات صحفية: “الناس مش سايبة حد في حاله.. ربنا اللي هيحاسبني مش هما” مؤكدة أن ابنتها ليس لها علاقة بمجال الفن.

الفنانة مروة عبد المنعم في لقطات متنوعة - مصدر الصورة: يوتيوب وإنستجرام بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

ونشرت مروة عبد المنعم، مؤخرًا صورًا مع ابنتها على فيسبوك وعلقت عليها قائلة: “أنا فخورة بابنتي، نعم، ارتدت الحجاب وأنا لم أرتديه بعد. دعونا نتوقف عن التنمر، فأنا لا أهتم بالأقوال الغريبة. كيف يمكن أن ترتدي الابنة الحجاب والأم لا ترتديه؟ ربنا هو الوحيد الذي سيحاسبني وهو الوحيد الذي يعرف الأمور الخفية”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مروة عبد المنعم، مسرحية “الجميلة والوحش” التي تقوم ببطولتها إلى جانب حمزة العيلي، وهي من إخراج: محسن رزق، وتدور القصة حول أمير تحول إلى وحش شرير بسبب ساحرة رفضت زيارته في قلعته. لكن الساحرة لم تكتفِ بتحويله فقط، بل قامت أيضًا بتحويل جميع سكان القلعة إلى أدوات منزلية. تشترط الساحرة أن يستعيدوا حالتهم الطبيعية إذا تعلم الأمير كيف يحب. في الوقت نفسه، هناك فتاة تشعر بالوحدة وعدم فهم الناس لأحلامها وطموحاتها في القرية البسيطة. تذهب للقلعة لإطلاق سراح والدها المحتجز، وتوافق على أن تتحول هي إلى أحد الأدوات المنزلية مقابل إطلاق سراحه. تدرك تدريجيًا أن الوحش لديه قلب طيب على الرغم من مظهره المخيف. عندما ينقذها من الذئاب أثناء محاولتها الهروب، تتغير طبيعة الوحش تجاهها ويصبح أكثر حنانًا. ثم يتم إطلاق سراحها لتلتقي بوالدها، وبهذا يعود الوحش إلى شكله الطبيعي.