مراسل “صدى البلد” من بروكسيل: الاتحاد الأوروبي يعلم جيداً أن مصر لن تقبل سياسة الأمر الواقع في أزمة سد النهضة

قال مجدي يوسف مراسل قناة “صدى البلد” الفضائية من بروكسيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أثناء تقديمه برنامج “على مسئوليتي” أن الاتحاد الأوروبي يعلم تماماً أن حياة الملايين في مصر والسودان لن يتم التضحية بها بسبب الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، كما أن الاتحاد الأوروبي يعلم أيضا أن مصر لن تقبل سياسة الأمر الواقع في أزمة سد النهضة.

وأضاف مجدي يوسف أن الاتحاد الأوروبي سيتضرر كثيراً إذا حدثت مشكلة بسبب سد النهضة الإثيوبي لذلك سيجبر إثيوبيا على قبول التفاوض والحضور الدولي في أزمة سد النهضة، كما أن الاتحاد الأوروبي قادر على منع حدوث أي أزمة في المنطقة بسبب السد الإثيوبي.

وتابع مجدي يوسف من بروكسيل أن رفض إثيوبيا الحضور للمفاوضات الدولية دليل على ضعفها لذلك يجب على الاتحاد الأوروبي أن يستخدم قوته السياسية لحل هذه الأزمة، مشيراً إلى أن أوروبا قادرة على معاقبة إثيوبيا اقتصادياً.