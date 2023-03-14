مراد مكرم بعد زواج الأميرة إيمان ” أي ست عايزة تتعلم الشياكة والرقي والاحتشام تبص على صور فرح بنت ملك الأردن”

علق الممثل والمذيع مراد مكرم على الصور المتداولة لحفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني ملك الأردن من السيد جميل ألكساندر، في حفل زفافها والذي أقيم يوم الأحد الماضي في أحد قصور ملك الأردن وبحضور عدد من أفراد العائلة المالكة، وبعض الأمراء من الدول العربية وبعض المقربين من العائلة وبعض أصدقاء العروسان، منهم زوجة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكريمته، وذلك في حفل اتسم بالبساطة والرقي.

وكان الممثل مراد مكرم في تعليق له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي كان قد وجه نصيحة للسيدات المصريات في منشور له على الفيسبوك والذي جاء فيه:

أي ست عايزة تتعلم الشياكة والرقي والاحتشام في نفس الوقت، تبص على صور فرح بنت ملك الأردن، حاجة تفرح وتشرف.

ومن الجدير بالذكر أن الممثل مراد مكرم سوف يشارك في مسلسل علاقة مشروعة مع الممثل ياسر جلال والذي سوف يعرض خلال شهر رمضان المبارك، وسوف يجسد شخصية رجل أعمال، وذلك بعد أخر مشاركة له في مسلسل الغرفة 207 والذي حقق نجاحاً كبيراً خلال فترة عرضه على منصة شاهد.