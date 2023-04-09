مذيعة على قناة سعودية تقلد ياسمين عز وتنال إعجاب الجمهور.. فيديو

قامت المذيعة رنا الشافعي بتقليد المذيعة المصرية ياسمين عز بطريقة فكاهية وساخرة نالت إعجاب المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء أحد الفقرات في برنامج ستوديو 23 والذي تقدمه رنا الشافعي على قناة mbc السعودية في الحلقة السادسة عشر من البرنامج الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعدما حققت ياسمين عز شهرة واسعة خلال الأشهر الماضية وخاصة بعد ظهورها في برنامج مقالب رامز جلال.

تقليد ياسمين عز

وخلال الحلقة قامت رنا الشافعي بتقليد ياسمين عز في نبرة صوتها وأدائها الحركي وطريقة كلامها، وبدأت في توجيه النصائح للجمهور بشكل لافت ومضحك، وأخذت في الحديث عن الصوت الشتوي والفرعون الصغير والكعب العالي، وأخذت تتغزل في الرجل المصري وتعطي نصائح للسيدات حول طريقة معاملة الأزواج.

وقالت في حديثها “خلونا نتكلم دلوقتي عن الرجل دا كائن كيوت ومسالم وبسيط، وأضافت إتيكيت التعامل مع الفرعون الصغير، المعلومة الأولى لما تيجي تنادي علية قولي يا أستاذ محمد وفخميه، وخلي نبرة صوتك شتوية وهادئة، المهم هو يكون مرتاح ومبسوط، وتابعت ندخل على الموضوع الثاني وهو الكعب العالي دايماً تكوني لابسه الكعب العالي في البيت، وفي نهاية الفقرة وبطريقة كوميدية ساخرة تتلقى اتصال من زوجها وتتشاجر معه وتغلق الهاتف في وجهه، وتنسى كل ما قالته خلال الفقرة.

برنامج ستوديو 23

برنامج ستوديو 23 يعرض على قناة mbc السعودية ويقدمه عدد من الوجوه الشابة الصاعدة، ونجوم الكوميديا في المملكة العربية السعودية والدول العربية، ويقوم بتقليد عدد من المشاهير حول العالم في المجالات المختلفة التمثيل والغناء والتقديم التلفزيوني.