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مد تظلمات بطاقات التموين 2019 عبر موقع دعم مصر .. موعد نتيجة تظلمات البطاقات الموقوفة

كتب عبد الله محمدفي آخر تحديث
مد تظلمات بطاقات التموين 2019 عبر موقع دعم مصر .. موعد نتيجة تظلمات البطاقات الموقوفة
تظلمات بطاقات التموين 2019
تظلمات بطاقات التموين 2019 عبر موقع دعم مصر، حيث بدأت وزارة التموين في تلقي طلبات تظلمات حذف البطاقات التموينية والتي تستمر لمدة 15 يوما، تسمح الوزارة خلال هذه الفترة بتقديم تظلمات على حذف البطاقات التموينية وذلك من خلال موقع دعم مصر لتظلمات بطاقة التموين لعام 2019، كما أوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية موعد حذف بطاقة التموين 2019 خلال المؤتمر الذي عقدته الوزارة وبينت كافة الشروط والطلبات لتقديم تظلمات حذف البطاقات التموينية، حيث طالب المواطنين بسرعة تقديم تظلمات البطاقات التموينية عن طريق الدخول على موقع دعم مصر اضغط هنا.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجديدة علي بطاقة التموين:

– صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.
– صورة شخصية لصاحب بطاقة التموين.
– صور من شهادات ميلاد للأفراد الذي سيتم إضافتهم علي البطاقات التموينية.
– صور الرقم القومي لجميع المستفيدين من الدعم.
– أصل آخر إيصال كهرباء لصاحب بطاقة التموين

تظلمات بطاقات التموين 2019
تظلمات بطاقات التموين 2019

بهذه الطريقة يمكنك إضافة مواليدك الجديدة عبر رابط دعم مصر

إضافة المواليد لبطاقة التموين 2018 يقوم المواطن الراغب في إضافة المواليد علي بطاقة التموين بالدخول إلي موقع دعم مصر لتسجيل المواليد، وسرعة التوجه إلي مكاتب التموين بالمحافظات التابعين لها لتقديم الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد 2018 .

ووضح الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، أنه عقب انتهاء إجراءات مكاتب التموين يتم عمل تطبيق بطاقة التموين، موضحا أنه تم تقسيم بطاقة التموين إلى عشر فئات، مرادفا ” من تبدأ رقم بطاقته برقم صفر يكون من فئة تسجيل الأسبوع الأول ، وتنتهي تدريجيا على مدار عشرة أسابيع.
وفي حالة تخلف أحد المواطنين عن المعاد المحدد له، يكون له الأحقية بعد انتهاء المدة المحددة من جانب وزارة التموين في الأسبوع الحادي عشر والثاني عشر “.

جدول إضافة المواليد الجدد
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أصدرت توجيهاتها إلى مديريات التموين بجميع المحافظات لبدء إضافة المواليد الجديدة 2018 بداية من، أول الشهر الجاري وتضمنت إضافة المواليد الذين لم يتم إضافتهم منذ عام 2005، وتضمن التوجيه الوزاري رقم 19 لسنة 2018 صادر بتاريخ 30 يوليو.

قرار لوزير التموين بإلغاء برنت التأمينات كشرط إضافة المواليد الجدد

وفي إطار التسهيل على المواطنين ورفع كاهل الإرهاق والتعب عنهم، أصدر وزير التموين الدكتور على المصيلحي، قرارًا بإلغاء برنت التأمينات في عملية إضافة المواليد الجديدة أو بعدم مطالبتهم ببحث اجتماعي وسيتم المطابقة مع التأمينات باستخدام الرقم القومى وكذلك مع المواطنين المستفيدين من المعاش الخاص بالضمان الاجتماعى .
وأعلن وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس لاستعراض استعدادات الوزارة لعيد الأضحى، قال أنه تم استقبال ٢٦٢ ألف طلب؛ لإضافة المواليد، وتم تسجيل أكثر من ١٤١ ألف مولود من إجمالي المستفيدين كما تم تعديل بيانات ٢٧٤ ألف بطاقة تموينية.

 

الأوراق المطلوب لإضافة المواليد بالتبني على البطاقات التموينية

اتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى قرار جديد هو الأول من نوعه، فرصة إضافة أطفال التبني، ضمن إضافة المواليد الجدد.

ووضعت وزارة التموين عددا من الشروط والأوراق المطلوبة لإضافة المواليد للأسر البديلة:

  •  عقد رعاية الطفل بمعرفة الشئون الاجتماعية.
  • صورة شهادة ميلاد الطفل.
  • الرقم التأميني للطفل
  • صورة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.
  • صورة بطاقة تموين الأسرة البديلة

 

تحديث.. أكدت وزارة التموين أن في التحديثات الجديدة الخاصة ببطاقة التموين سوف يتم حذف كل موظف يتخطى راتبه مبلغ 2500 جنيه مصري، مشيرة إلي أن آخر موعد لتحديث البطاقات وإضافة المواليد علي البطاقات التموينية هو يوم 7 من شهر نوفمبر القادم.

خطوات تظلمات تحديث بيانات بطاقة التموين

بدأت وزارة التموين منذ 10-11-2018 في استقبال طلبات التظلمات في مكاتب التموين، وفيما يلي نعرض 8 خطوات لتقديم التظلمات على تحديث بيانات بطاقات التموين.
1- الحصول علي استمارة تظلم من مكتب التموين .
2- ملء جميع بيانات الأفراد المستفيدة من بطاقة التموين.
3- صور من أرقام البطاقات القومية لجميع أفراد الأسرة تقدم إلى مكتب التموين متضمنة رقم الهاتف.
4- تُسلم هذه الاستمارة إلى مكتب التموين ويحصل المواطن على إيصال يفيد بالتسجيل.
5- يقوم مركز معلومات الإنتاج الحربي بإرسال هذه البيانات إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها.
6- تقوم هيئة الرقابة الإدارية  بمراجعة البيانات وتعديل المستحق منها للتعديل أولا بأول.
7- تقوم مكاتب التموين بإخطار المواطنين بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر أسباب الرفض.

نتيجة تظلمات تحديث بطاقة التموين

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ظهور نتيجة تظلمات تحديث بطاقات التموين، خلال أسبوعين من تاريخ تقديم التظلم، حيث يتم مراجعة التظلمات قبل الرد بعودة المحذوفين أو إصدار البطاقة.

تظلمات بطاقات التموين 2019

ننشر لكم طريقة تقديم التظلمات على البطاقات التموينية في 4 خطوات بسيطة على  النحو الآتى:

  • ادخل على رابط موقع وزارة التموين دعم مصر

  • ادخل البيانات المطلوبة  الخاصة بصاحب  البطاقة التموينية.

  • تنقل بعد ذلك إلى صفحة طلب التظلم  التى تتضم تحديث بيانات بطاقة التموين 2019

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عن الكاتب

عبد الله محمد

صحفي و مراسل تلفزيوني، مواليد 1993، باحث في مرحلة الماجستير تخصص علاقات عامة، حاصل علي بكالوريوس إعلام من جامعة الأزهر، من هواياتي المفضة القراءة والإلقاء وبالطبع الكتابة.

التعليقات

  1. انا اتصلت بالخط الساخن قالولي ابعتي تظلم علي دعم مصر وفعلا دخلت وكتبت رقم البطاقة والرقم القومي والمحافظة وضغط عرض مفيش اي حاجة حصلت ومنتقلتش علي الصفحة اللي بعدها مع العلم بطاقتي متوقفة ومعرفش السبب ولا مكتوب في بون الصرف ايه السبب ولا ينطبق عليا اي شرط من شروط الاستبعاد

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  2. انا راجل معوق وجبت سياره معاقين موديل 2011 لقيت بطاقه التموين وقفت لوجود السياره المعاقين مال السياره المعاقين ومال التموين

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  4. يا مسئولين هى السياره الفارهه .سياره تمنايه .والبطاقه التموين توقف بدون انذار سابق طيب ليه كدا

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  5. املك سيارة 2016 وانا على المعاش وعندى خمسة اولاد وجيبت السيارة لتساعدنى على تعليمهم وجهازهم فهل من العدل حزفى من من بطاقة التمويين ومنظومة الدعم فى ظلم كبير وبعدين مرة يقولوا سيارة فارهة ومرة يقولوا سيارة موديل 2015 فاعلى هى السيارة الفارهة ثمنها كام

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  6. تم كتابة اسفل بون العيش انه سوف يتم ايقاف البطاقة ولم يتم ذكر السبب منذ شهر مايو وعند الدخول علي الموقع يكتب لاتوجد بيانات واليوم تم ايقاف الخبز فما السبب

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  7. اناأرملةعندي 55سنة واتوقفت بطاقة التموين بسبب كان أبني عنده عربية وباعهالأنه ماقدرش يسدد للبنك بس ماتسجلتش لسة باسم المشتري لحين سداد الأقساط وأنامعاشي ضمان أجتماعي اتوقف من سبع شهورولايوجد لدي دخل أخر ومتراكم عندي ديون بجد والله حرام اللي بيحصلنا ده أناظروفي صعبة الرحمة الناس تعبت

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  9. تم ايقاف البطاقه ولم يذكر سبب الوقف كل الطلع في بون التموين انه لايستحق رغم اني علي المعاش وساكن ايجار جديد كان عندي تاكس ٢٠١١ وبعته وجيت اعمل تظلم الموقع يكتب لايوجد بيانات فيدني اعمل ايه انا حسن علي محمد

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  10. وزير التموين بضحك علي الغلابه طلع لهم فواتير كهرباء بدون استهلاك وطلع لهم فواتير تليفون بدون مايستهلكوا ووقف البطاقات من الغلابه والمعاشات حتي العيش وقف منهم والتظلمات علي النت لم تفتح حسبنا الله ونعم الوكيل

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  11. انا ارمله وعلى المعاش من سته سنوات ويوم ١\٢\٢٠١٩ فؤجئت بان بطاقه التموين موقوفه وعند شراء العيش ضاعت البطاقه منى وعملت اجراءات بدل فاقد فى مكتب التموين التابع للزاويه الحمراء يوم ٧\٢\٢٠١٩ ومعى ايصال استلام الاوراق وللان لم استلم بطاقتى وعلمت من مكتب التموين سبب وقوف البطاقه استهلاك الكهرباء علما باننى موجوده بالشقه لوحدى وعملت تظلم يوم ٢١\٣١٢٠١٩ وللان لم اعرف نتيجه التظلم لا عندى سياره وعلى مدارس خاصه ولا حكومه وعلى السبب انى كان عندى شقه بالمساكن الشعبيه وتم بيعهل من حوالى خمسه عشر عاما ولم يغيروا عداد الشقه للان ممكن اعرف انا ذنبى ايها انا وفاء على سيف ياريت اعرف سبب وقوف بطاقتى وحاليا لا معى بطاقه للتموين ولا العيش بسبب ضياع البطاقه منى

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    1. لقد تم ايقاف بطاقه التموين لان لدي سياره موديل2016 لاني طلعت معاش ومعاشي900 جنيه واجبتها بقرض اشتغل عليها لاكمل المصاريف الحياه

  12. انا ارمله وعلى المعاش من سته سنوات ويوم ١\٢\٢٠١٩ فؤجئت بان بطاقه التموين موقوفه وعند شراء العيش ضاعت البطاقه منى وعملت اجراءات بدل فاقد فى مكتب التموين التابع للزاويه الحمراء يوم ٧\٢\٢٠١٩ ومعى ايصال استلام الاوراق وللان لم استلم بطاقتى وعلمت من مكتب التموين سبب وقوف البطاقه استهلاك الكهرباء علما باننى موجوده بالشقه لوحدى وعملت تظلم يوم ٢١\٣١٢٠١٩ وللان لم اعرف نتيجه التظلم لا عندى سياره وعلى مدارس خاصه ولا حكومه وعلى السبب انى كان عندى شقه بالمساكن الشعبيه وتم بيعهل من حوالى خمسه عشر عاما ولم يغيروا عداد الشقه للان ممكن اعرف انا ذنبى ايه

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  13. اسمي /مصطفى عبد العزيز مليجى الدرس
    انا لم استهلك 1000وات وانا بائع متجول وليس عندي دخل ثابت وزجتي ربه منزل ولدي ثلاث اطفال في التعليم الحكومي وعندي فشل كلي من2011 وعندي ابنه معوقه ولو عندي اي شي غلط ممكن اتنازل عنه قوللي وانا تنازل فورا والله حرام اللي بيحصل دا تعا شوف حالنا

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  14. والله انا لم استهلك 1000وات يا جماعه انا بائع متجول وزجتي ربه منزل ولدي ثلاث اطفال في التعليم الحكومي ولايجد لدي دخل ثابت العداد لم يسهلك 300وات ويوجد لدي إيصالات النور انا عندي فشل كلوي وبتعالج منه من 2011وزوجتي لا تعمل وعندي بنت معوقه ياريت حد يوصل صوتي لوزير التموين

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  21. عندى خصم فرد من البطاقه من سنه ونص ومش عارف اعمل ايه عملت كل الاوراق فى مكتب التموين ولحد اليوم كل يوم ياوله مفيش تعلمات

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  23. اموقع مش بيفتح يدوب نكتب الرقم القومى ورقم بطاقة التموالتموين وال،قم والرقم الكودى ولايقبل ان يفتح

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