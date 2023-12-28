مدير الكسب غير المشروع طلب 200 ألف بشكل مش مشروع وكمان سرب الاسرار والموضوع

تمت إحالة مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ومدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية و5 أشخاص آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة تلقي وعرض رشاوى مالية وتسريب معلومات سرية.

مدير الكسب غير المشروع طلب 200 ألف بشكل مش مشروع وكمان سرب الاسرار والموضوع صورة أرشيفية مصدرها جوجل

ووفقًا لنص الاتهامات التي تم الحصول عليها من مصدر صحفي، جاء في أمر الإحالة ما يلي:

– المتهم الثاني، بصفته موظفاً عمومياً ومدير إدارة الكسب غير المشروع، قد طلب وأخذ عطية بقيمة 200 ألف جنيه من المتهم الأول عن طريق المتهم السابع، حيث تم استلام 100 ألف جنيه كرشوة مقابل كشف معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة في قضية الأول.

– المتهم الثالث قدم رشوة لموظف عمومي للتلاعب بواجباته الوظيفية واستغلال نفوذه للحصول على ميزة، كما قدم عطية رشوة للمتهمين الأول والثاني.

– المتهم الرابع قدم رشوة لموظف عمومي لاستغلال نفوذه للحصول على ميزة، حيث قدم عطية رشوة للمتهم الأول.

– المتهمين الخامس والسادس توسطا في تقديم عطية رشوة لموظف عمومي للاستفادة من نفوذه الحقيقي والحصول على ميزة.

– المتهم السابع توسط في رشوة موظف عمومي للتلاعب بواجبات وظيفته وقدم عطية رشوة.

هذه هي الاتهامات التي تم توجيهها إلى المتهمين والتي تم إحالتهم على محكمة الجنايات.