مدير التعليم بالإسكندرية ينفي خبر اختفاء بعض الطلاب من مدرسة عمر مكرم الابتدائية “تزاحم بعض أولياء الأمور للاطمئنان على أبنائهم”

تصدر خبر اختفاء طلاب مدرسة عمر مكرم الابتدائية بمحافظة الإسكندرية جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر الخبر على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد خلال الساعات القليلة الأخيرة عقب نهاية اليوم الثاني من أيام العام الدراسي الجديد، وأدت هذه الأخبار إلى إثارة الجدل بشكل عام وإثارة القلق لدى أولياء الأمور سواء في مؤسسة عمر مكرم التعليمية أو المؤسسات التعليمية الأخرى بالمحافظة، وتم تداول فيديو من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأولياء الأمور وهم في حالة من الفزع والخوف والصراخ الغير طبيعي، وعلى ذلك انتشر الفيديو وفسر رواد التواصل الاجتماعي أن خوف أولياء الأمور كان بسبب اختفاء أبنائهم الطلاب في يومهم الثاني للدراسة، ولكن تم الكشف عن حقيقة تلك الأخبار والفيديو المتداول.

مع نهاية اليوم الدراسي الثاني في جميع أنحاء مصر تم تداول فيديو من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أولياء أمور بعض الطلاب من مدرسة مكرم الابتدائية، وبالفعل كانت أولياء الأمور في الفيديو يصرخون ويرددون العديد من العبارات التي تعني اختفاء أبنائهم من المدرسة بعد نهاية اليوم، وعلى ذلك قام الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بتوضيح حقيقة الفيديو والخبر.

نفى الدكتور محمد سعد ما تم تداوله وأوضح أن ما حدث ما هو إلا تزاحم بعض أولياء الأمور أمام المدرسة للاطمئنان على أبنائهم في ثاني يوم من أيام الدراسة بالعام الدراسي الجديد، مؤكداً أن الأمور داخل مدارس المحافظة تجري بشكل طبيعي جداً، وجاءت تصريحاته عقب إجراء جولة تفقدية لعدد من مدارس المحافظة، بمشاركة اللواء محمد شريف محافظة الإسكندرية، كما أشار الدكتور محمد سعد إلى أنه تم فتح باب التحقيقات بشأن الواقعة.

وقد أكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول اختفاء أطفال أحد مدارس المحافظة “عمر مكرم” غير صحيح، كما أنها شائعات لإثارة القلق في أولياء الامور، وأكدت الدكتورة نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بتحويل مسؤول الأمن الخاص بالمدرسة إلى التحقيق، نظراً لأنه قام بالسماح لعدد من أولياء الأمور بالدخول إلى الفصول الدراسية، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا.