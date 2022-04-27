مدير إدارة الأملاك بمحافظة الشرقية: 14235 طلباً صالحاً لتقنين الأراضي و2903 طلباً غير صالحاً للتقنين

قامت إدارة الأملاك بمحافظة الشرقية بالإعلان عن الوضع الحالي الخاص بمنظومة التقنين، إذ تم تحرير 9860 عقدًا للتقنين في مراكز المحافظة، وفي بيان صحفي اليوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر أبريل 2022 أوضح مدير إدارة الأملاك بمحافظة الشرقية العميد محمود محمد، بأن يبلغ عدد العقود التي سوف يتم تحريرها 1981 عقدًا، كما وصل عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنين المتعدين سبعة عشر ألفا و 435 طلبًا ، من بينهم أربعة عشر ألف و532 طلباً يصلح للتقنين، بينما وصل عدد الطلبات الغير صالحة للتقنين 2903 طلباً.

عقد لجان لتقنين الأراضي بمحافظة الشرقية

وخلال البيان الصحفي له أوضح العميد محمود محمد مدير إدارة أملاك محافظة الشرقية، بأنه تم وضع لجان مشكلة بهدف متابعة الوضع التنفيذي لتقنين الأراضي، وأيضا لمتابعة الإزالات الموجهة للتعديات، ومن ثم عمل التقارير الخاصة بتلك الأمر، إلى جانب متابعة وضع عقود البيع ومتحصلاتها.

محافظ الشرقية يعلن عن بدء انتظام توريد القمح للصوامع

ومن جانب آخر قام محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بالإعلان عن بدء انتظام عملية توريد الأقماح للصوامع والشون المتطورة الحكومية والمخصصة، على نطاق المحافظة من أجل التخزين، كما أوضح بأن تم توريد 873 طن وواحد وخمسين كيلو قمح في أول يوم للتوريد، بالإضافة إلى تشكيل لجان متخصصة للتفتيش والمرور على الشون المطورة الخاصة والحكومية وعلى الصوامع أيضا، لمعرفة مدى استعدادها لاستقبال الأقماح الجديدة، والتحقق من مراعاة كافة الشروط الصحية والتخزينية والتموينية، وأضاف غراب أن بلغ إجمالي عدد الصوامع لاستقبال القمح والشون المطورة سواء الحكومية أو المخصصة خمسة وخمسين صومعة وشونة مطورة حكومية و خاصة وبنكر، وأضاف أن المساحة التي زُرع بها قمح هذا الموسم بمحافظة الشرقية تبلغ 423 ألفا و222 فدان أي بزيادة بلغت أربعة عشر ألف فدان عن موسم العام الماضي.