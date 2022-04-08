مديرية أوقاف محافظة البحر الأحمر: 893 شنطة رمضانية من أصل 2000 شنطة للإدارات الفرعية بالمحافظة

قامت مديرية أوقاف البحر الأحمر أمس بتسليم 1107 شنطة رمضانية إلى مديرية التضامن الاجتماعي، من أجل توزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً واستحقاقاً، وتم ذلك بحضور سكرتير عام مساعد البحر الأحمر اللواء عاطف وجدي، والدكتور محمود الشيمي، مدير مديرية الأوقاف، ومدير المتابعة بأوقاف البحر الأحمر الشيخ الشحات عبد اللطيف، وجاء ذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتوزيعه على من يستحق والأولى بالرعاية، في حضور السيد السعدني مدير مديري التضامن الاجتماعي، كما أكدت مديرية أوقاف البحر الأحمر على وجود 893 شنطة رمضانية من بين 2000 شنطة، سوف يتم توزيعها مع التنسيق مع المحافظة على الإدارات الفرعية.

تسليم 1107 شنطة رمضانية من مديرية أوقاف البحر الأحمر لمديرية التضامن الاجتماعي

وقد تقدم اللواء عاطف وجدي سكرتير عام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، بجزيل الشكر لجميع قيادات وزارة الأوقاف، كما أشاد بالتعاون الدائم بين محافظة البحر الأحمر ووزارة الأوقاف، وما تقدمه المحافظة من دعم في جميع المناسبات، وأكد وجدي على أنه سوف يتم توزيع شنط وكراتين رمضانية ولحوم على الأسر الأكثر احتياجا في مدن المحافظة المختلفة، لتخفيف العبء عنهم وبالأخص في هذا الشهر الفضيل، وعلى الجانب الآخر قامت محافظة البحر الأحمر أمس بالإعلان عن لقاء يجمع المواطنين مع اللواء إيهاب رأفت رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة في تمام الساعة العاشرة صباحًا في مقر الوحدة، كما أعلن عن لقاء المواطنين باللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب في مقر المجلس.

وجاء ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والذي أكد على ضرورة تحديد يوم بهدف لقاء المواطنين مع رؤساء المدن، بهدف تسهيل جميع المعوقات والوصول لطرق مناسبة لحل مشاكل المواطنين، وتابع محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، أن خدمة المواطنين تأتي في المرتبة الأولى ومن أهم الأساسيات لعمله كمحافظ للبحر الأحمر، وأتى ذلك في لقاء المحافظ الأول بعدد من مواطني محافظة البحر الأحمر بمختلف المدن، للاطلاع على شكواهم وإيجاد حل لمشكلاتهم، في حضور رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، والأستاذ حسن بدوي مدير عام إدارة خدمة المواطنين بالديوان، وأكد اللواء عمرو حنفي على ضرورة عقد لقاءات دورية تجع بين المواطنين ورؤساء المدن مرتين كل شهر، لمعرفة مشكلات الأهالي والعمل على حلها، وما يصعب إيجاد حل له يتم رفعه للمحافظ على الفور.