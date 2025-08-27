مدبولي يعلن عطلة رسمية مدفوعة الأجر في ذكرى المولد النبوي 1447 هـ
يحتفل العالم الإسلامي في الثاني عشر من ربيع الأول كل عام بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث تحمل هذه المناسبة معاني الرحمة وتعزز من القيم الأخلاقية، فمن الجدير بالذكر أن المسلمين في مصر والعالم العربي يحرصون على إحياء هذه الذكرى بفعاليات دينية واجتماعية متعددة، وتحرص الدولة المصرية على إتاحة الفرصة للعاملين للاحتفال بها عبر منحهم عطلة رسمية.
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا رسميًا باعتبار يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025 الموافق 12 من ربيع الأول لعام 1447 هـ؛ إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وفيما يلي الجهات المخاطبة بالقرار:
- الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.
- المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية.
- الهيئات العامة بمختلف تخصصاتها.
- شركات القطاع العام.
- شركات قطاع الأعمال العام.
يأتي هذا القرار في إطار حرص من الدولة على تمكين المواطنين من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ومنحهم فرصة للراحة ومشاركة ذويهم أجواء هذه المناسبة الدينية التي تمثل قيمة روحية كبيرة في وجدان الشعب المصري والأمة الإسلامية.
طقوس احتفالات المصريين بالمولد النبوي
يُعد المولد النبوي الشريف من أبرز المناسبات الدينية والاجتماعية التي يحرص المصريون على إحيائها بطرق متنوعة تجمع بين الطابع الديني والجانب الاجتماعي، وتتنوع طقوس الاحتفال ما بين العبادات والمظاهر الشعبية حيث يعبر المسلمون من خلالها عن محبتهم لذكرى ميلاد الرسول الكريم ﷺ، ومن أبرز هذه المظاهر ما يلي:
- تمتلئ المساجد والبرامج التليفزيونية في هذه المناسبة بجلسات تلاوة القرآن الكريم والصلاة على النبي، بالإضافة إلى إنشاد قصائد المديح النبوي حيث يشارك فيها المنشدون والمتصوفة الذين يضفون أجواءً إيمانية مميزة.
- يحرص بعض المسلمين على إحياء ليلة المولد بالقيام وصلاة التهجد، مع الإكثار من الدعاء وطلب البركة.
- يقوم الكثيرون بتوزيع الطعام والصدقات على الفقراء والمحتاجين، ويحرصون على زيارة دور الأيتام وتقديم المساعدات للأسر البسيطة؛ لتعم الفرح والبهجة بين الجميع.
- من أبرز المظاهر الشعبية المرتبطة بالمولد هي حلويات المولد النبوي التي تنتشر في الأسواق والمنازل، مثل الحمصية والسمسمية والفولية والملبن، بالإضافة إلى عرائس الحلاوة التي تباع للأطفال.
- تُعد هذه المناسبة فرصة لتبادل الزيارات بين الأهل والأصدقاء وتقديم التهاني والتبريكات مما يزيد من روح المحبة بين الناس.