مخرج مسلسل أزمة منتصف العمر يرد على الانتقادات: أعترض فقط على مصادرة الأفكار

بعد الجدل الذي أثاره مسلسل أزمة منتصف العمر، رد المخرج كريم العدل على كل الانتقادات، بأن استشهد بأعمال أخرى.

كريم العدل: كنت متوقع الهجوم على أزمة منتصف العمر

قال المخرج كريم العدل إنه منذ اللحظة الأولى التي كان يجري فيها التحضير لمسلسل أزمة منتصف العمر، وهو متوقع أن يتعرض العمل للهجوم.

وتابع: ما لم أتوقعه هو أن يحدث الهجوم مبكرا بهذه الطريقة، كنت أتوقع أن يحدث في نصف المسلسل، ولكن فوجئت بالنقد الشديد منذ البداية.

وعن الهجوم الذي تعرض له المسلسل قال: أي عمل جرئ وشائك من الطبيعي أن يتعرض للنقد، وهذا الأمر حدث مع أعمالا فنية كثيرة من قبل بسبب مناقشتها لقضايا شائكة، وأبرزها: فيلم بحب السيما وفيلم الشيخ جاكسون.

وأكد كريم العدل أن ردود الفعل الكبيرة ونجاح المسلسل يجعله يشعر بالخوف والقلق مما هو قادم، ولكنه يتمنى أن يظل المسلسل على نفس المستوى حتى آخر حلقاته.

وأشار العدل إلى إنه لا يغضب من أي شخص يبدي رأيه في المسلسل أو ينتقده ويهاجمه، لكن الأمر الذي يعترض عليه وبشدة هو أن يحاول البعض تقييد الأفكار أو منع عمل فني من أن يظهر للنور، أو أن يناقش قضية شائكة.