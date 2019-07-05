مخالفات مرور القاهرة طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة وسدادها الكترونيا

مخالفات مرور القاهرة من أكثر الأمور التي يبحث عنها كل قائدي السيارات ليس في القاهرة فقط ولكن في جميع المحافظات الأخرى، في بعض الاحيان أثناء السير عبر الطرق يتعرض البعض وربما الكثير منا للمخالفات المرورية في القاهرة تحديداً بسبب الزحام الشديد ، ارتكاب الاخطاء المختلفة والمتنوعة دون أن نعلم، وأحيانا دون أن نقصد هذة المخالفات، وفي هذة الحاله يتجه البعض للبحث عن المخالفات التي ارتكبها تجنبا لتراكم هذة المخالفات ودفع الكثير من المال، وقد اعلنت وزارة الداخلية المصرية عن سداد المخالفات بعد التعرف عليها من خلال موقعها الالكتروني، والاستعلام عن المخالفات يكون برقم لوحة السيارة .

مخالفات مرور القاهرة

للتعرف علي المخالفات التي ارتكبتها انت في القاهرة انت يلزمك الدخول للموقع الرسمي للوزارة لخدمات المرور هذا الموقع تابع لوزارة الداخلية، وبوابه الحكومة المصرية للتعرف علي الخدمات الخاصة بالسيارة أو رخصة القيادة سوف تظهر امامك هذة الصورة

سوف تظهر هذة الصورة التي تحتوي علي قائمة خدمات المرور وهي

خدمة مخالفات رخص المركبات

خدمة مخالفات رخص القيادة

خدمة متابعة الطلبات

قم بأختيار ما تريده من بين هذة الخدمات ثم قم بإدخال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة، أو رخصة القيادة في المكان المحدد، واضغط على عدد المخالفات وسيظهر فورا العدد الكلي مخالفات المرور الخاصة بالسيارة.

وقد عملت الوزارة علي اضافه خدمات اخري عن طريق إضافة خدمة الرسائل النصية القصيرة إلى الهاتف المحمول، وبمجرد حدوث أى مخالفة سيتم إرسال رسالة خاصة فورية عبر الهاتف، وذلك عبر خدمة احذر انت مخالف، وسوف تحتوي الرسالة على تقرير شامل للمخالفات والغرامات التي يجب عليك سدادها.

استبيان مخالفات المرور

يمكنك تسديد هذة المخالفات عن طريق خدمة فوري من منزلك ، مهما كانت الشئ الذي تمتلكة مثل دراجة نارية أو سيارة أو أي شئ آخر كل ما عليك فعلة دخول الي موقع فوري وتسجيل في المخالفات المرورية . وقم بأختيار ما يناسبك

قم بإختيار القاهرة ، اذا كنت من محافظة اخري اختر هذة المحافظة

ادخل رقم بطاقتك القومية ، ويشترط الموقع ان تكون البطاقة الشخصية سارية

ثم ادخل رقم السيارة التي تريد ان تستعلم عنها

ثم ادخل رقم هاتفك الخاص

ثم اختار قيمة المخالفة التي تريدها

في نهاية هذة المقالة نرجوا أن نكون قد أجبنا علي جميع الاسئلة التي تدور في ذهنك واستطعنا أن نساعدك ولو بالقليل .