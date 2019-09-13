مخالفات المرور : الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في مصر رابط موقع وزارة الداخلية

تقدم وزارة الداخلية المصرية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر للأفراد برقم اللوحة أو من خلال رقم رخصة القيادة، والاستعلام متاح عبر موقع وزارة الداخلية مخالفات المرور الجديد في المحافظات التالية القاهرة، و محافظة الجيزة والشرقية، والدقلهية، والإسكندرية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ، والوادي الجديد والمنيا والغردقة وبور سعيد ومحافظة سوهاج واسيوط والبحيرة والاقصر وسينا والإسماعيلية ودمياط والعديد من محافظات جمهورية مصر العربية.







مخالفات المرور

يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة من خلال الدخول علي موقع مخالفات المرور الجديد، الذي يهدف إلي تقديم خدمة الاستعلام عن المخالفات أما من خلال إدخال رقم اللوحة أو إدخال رقم رخصة القيادة، أو عبر إدخال رقم المخالفة، والآن سوف نتعرف علي خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية.







الدخول إلي بوابة الحكومة المصرية.

ثم اختيار خدمات نيابات المرور.

ثم النقر علي خدمة مخالفات رخص المركبات.

ثم قم بكتابة رقم اللوحة الخاص بالسيارة المستعلم عنها.

ثم وضع بيان المحافظة ونوع الترخيص.

بعد إجراء تلك الخطوات السابقة سيتم إرسال رسالة بنوع المخالفة.

يمكن اجراء جميع الخطوات السابقة والاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الدخول علي موقع وزارة الداخلية واجراء الاستعلام عن المخالفات.







الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

وقد تم إجراء توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للبريد بهدف توفير خدمة الاستعلام وسداد المخالفات المرورية، والحصول علي شهادة براءة ذمة للمواطنين، وتفعيل أدوات الاتصالات التكنولوجية الحديثة لتخفيف الأعباء وتوفير الوقت والجهد، حيث يوجد اكثر من 4000 فرع بريدي علي مستوي الجمهورية، تعمل علي تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة متميزة، كما يمكنكم تقديم تظلم ومتابعته ويتم إرسال رسالة نصية لك لتوضيح حالة التظلم ومعرفة كافة مراحلة.