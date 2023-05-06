محمود حميدة: لن أعمل مع محمد رمضان مرة أخرى لهذا السبب.. ويوضح موقفه من العمل مع مي عمر ومحمد سامي

خلال حضوره فعاليات المركز الكاثوليكي المصري للسينما، كشف الممثل محمود حميدة عن استيائه من طريقة التعامل معه من قبل صناع فيلم هارلي، وهو الأمر الذي دفعه لقراره بعدم العمل معهم مرة أخرى وكذلك أيضا محمد رمضان، على الرغم من أن فيلم هارلي حقق إيرادات كبيرة في دور العرض السينمائي بلغت نحو 30 مليون جنيه خلال موسم عيد الفطر.

وأوضح محمود حميدة أن سبب غضبه هو أن صناع فيلم هارلي تعاملوا بشكل غير لائق معه، وأخلوا ببنود عقد الاتفاق، وتم وضع اسمه بطريقة لا تليق به، بالإضافة إلى أنه لم يتم دعوته لحضور العرض الخاص بالفيلم مثل باقي نجوم العمل، كما أوضح موقفه من العمل مع مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، وقال أنهم اتصلوا بي واعتذروا لي مع أنهم ليس لهم علاقة بالموضوع، ولم محمد رمضان لم يتواصل معي.

فيلم هارلي

من بطولة محمد رمضان، ومحمود حميدة، ومي عمر، ومي عمر، وأحمد داش، ومي كساب، وعدد أخر من نجوم الوسط الفني، ومن إخراج محمد سمير، وتدور أحداثه حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا مدمن مواد مخدرة، وبعد وفاة أخيه يقرر عدم تناول المواد المخدرة مرة أخرى، وأثناء أحداث الفيلم يتقابل مع فتاة هي ابنة محمود حميدة الذي يعمل زعيم عصابة ويقرران الزواج، وبالرغم من الإيرادات الكبيرة التي حققها فيلم هارلي في موسم عيد الفطر، إلا أنه تعرض لموجة كبيرة من الانتقادات بسبب الجمل الحوارية التي تحتوي على ألفاظ نبيئة، ومشاهد الإدمان.