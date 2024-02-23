محمد يوسف يجسد شخصية الملك صهبان في مسلسل الحشاشين في رمضان 2024

يجسد الفنان محمد يوسف “أوزو” شخصية الملك صهبان في مسلسل الحشاشين المنتظر عرضه في رمضان المقبل، وهي شخصية من وحي الخيال ذات طابع تاريخي تمر بالعديد من الأزمات، وتؤثر على أحداث المسلسل.

المسلسل المقرر عرضه في سباق رمضان الدرامي يشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما، منهم الفنان كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وميرنا نور الدين وإسلام جمال ونيقولا معوض ونور إيهاب وسوزان نجم الدين، وهو سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

ومن الجدير بالذكر إن مسلسل الحشاشين المقرر عرضه في رمضان المقبل يعد من أهم الأعمال الفنية في الوطن العربي، وهو مسلسل تدور أحداثه في سياق تاريخي ويجسد فيه الفنان كريم عبد العزيز شخصية الحسن بن الصباح زعيم طائفة الحشاشين، التي هي من أشهر الفرق في التاريخ الإسلامي وأكثرها جدلا، وهي طائفة نشأت في إيران في القرن الحادي عشر الميلادي وإتخذت من قمم الجبال معاقل حصينة لها وكانت قد أثارت الرعب في قلوب أعدائهم بواسطة فدائيين لا يخافون الموت ولا يعرفون سوى الطاعة العمياء لزعيمهم.