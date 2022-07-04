محمد هنيدي يدعم هاشتاج إنترنت غير محدود في مصر عبر تويتر .. التفاصيل

نشر الفنان محمد هنيدي تغريدة علی هاشتاج إنترنت غير محدود في مصر عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا “‏دلوقتي النت بقي كل حياتنا .. التعليم الدولة طورته وبقي معتمد على النت .. الصحافة اتحولت للفيديو .. وبقي عندنا آلاف من الجيمرز في واحدة من أهم الصناعات في العالم دلوقتي ووزارة الشباب بتدعم كتير منهم .. الإنترنت الغير محدود بقي ضرورة كبيرة للمرحلة الجاية”، حيث جاء ذلك عقب تصريحه أمس بدعم هشتاج إنترنت غير محدود في مصر.



دعم الفنان محمد هنيدي للهاشتاج

قام الفنان محمد هنيدي بالمشاركة في جروب “Internet community in Egypt” بشكل مفاجئ يوم 3 يوليو من هذا العام، حيث قال أنه سيقوم بدعم هاشتاج إنترنت غير محدود في مصر وذلك عن طريق صفحته الرسمية على فيسبوك، ثم طلب من المشاركين بتحديد ميعاد لبدأ المشاركة بشكل جماعي في وقت واحد قائلا “طبعا بما إني أعلى حساب في تويتر مصري دلوقتي … فيمنفعش أسيبكم لوحدكم … حددوا ميعاد اطلع بحملة هاشتاج معاكم على تويتر اليوم والساعة والدقيقة”.