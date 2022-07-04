محمد هنيدي يدعم هاشتاج إنترنت غير محدود في مصر عبر تويتر .. التفاصيل
نشر الفنان محمد هنيدي تغريدة علی هاشتاج إنترنت غير محدود في مصر عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا “دلوقتي النت بقي كل حياتنا .. التعليم الدولة طورته وبقي معتمد على النت .. الصحافة اتحولت للفيديو .. وبقي عندنا آلاف من الجيمرز في واحدة من أهم الصناعات في العالم دلوقتي ووزارة الشباب بتدعم كتير منهم .. الإنترنت الغير محدود بقي ضرورة كبيرة للمرحلة الجاية”، حيث جاء ذلك عقب تصريحه أمس بدعم هشتاج إنترنت غير محدود في مصر.
دعم الفنان محمد هنيدي للهاشتاج
قام الفنان محمد هنيدي بالمشاركة في جروب “Internet community in Egypt” بشكل مفاجئ يوم 3 يوليو من هذا العام، حيث قال أنه سيقوم بدعم هاشتاج إنترنت غير محدود في مصر وذلك عن طريق صفحته الرسمية على فيسبوك، ثم طلب من المشاركين بتحديد ميعاد لبدأ المشاركة بشكل جماعي في وقت واحد قائلا “طبعا بما إني أعلى حساب في تويتر مصري دلوقتي … فيمنفعش أسيبكم لوحدكم … حددوا ميعاد اطلع بحملة هاشتاج معاكم على تويتر اليوم والساعة والدقيقة”.
أسباب هاشتاج إنترنت غير محدود في مصر
أصبح الإنترنت في تطور مستمر من حيث آلية عمله واستخدامه وهو ما جعله يستهلك حجم بيانات أكبر مع كل مرحلة تطوير، وعلى الجانب الآخر كان هذا الأمر يؤثر بالسلب على مستخدمي الإنترنت في مصر بسبب نظام باقات الإنترنت المحدودة التي ينتهي فيها استخدام الإنترنت إذا زاد الاستخدام عن الحد المسموح به وكان هذا من ضمن الأسباب الرئيسية التي نشأ عليها هاشتاج إنترنت غير محدود في مصر.