محمد هنيدي ناعيًا طارق عبد العزيز: الأخ والسند وصديق العمر.. كسرت قلبنا

نعى النجم محمد هنيدي، زميله الفنان طارق عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد عن عمر ناهز 55 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل “بقينا اتنين” الذي يقوم ببطولته النجم شريف منير.

الفنان طارق عبد العزيز والفنان محمد هنيدي - مصدر الصورة: يوتيوب بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

ونشر هنيدي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” صورة للفنان الراحل طارق عبد العزيز، وعلق عليها قائلًا: “الأخ والسند وصديق العمر.. ربنا يرحمك يارب.. كسرت قلبنا وربنا يصبرنا على فراقك”.

وأضاف: “اللهم ارحمه رحمة تسع السموات والأرض.. اللهم أجعل قبره في نور دائم لا ينقطع وأجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين”.

الجدير بالذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، شارك بالتمثيل أمام النجم الكوميدي محمد هنيدي، في عدد من الأعمال أبرزها: “صعيدي في الجامعة الأمريكية، وهمام في أمستردام، ومسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، ويوم مالوش لازمة”.