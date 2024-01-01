محمد هنيدي: بعد وفاة علاء ولي الدين قعدت 3 شهور ما بعملش حاجة.. ومفيش حد تاني ينفع يملى مكانه كصديق

تحدث النجم محمد هنيدي، خلال مشاركته في لقاء على برنامج “سولد أوت كامل العدد” الذي يعرض عبر قناة “CBC” بإيجابية وبصدق عن علاقة الصداقة التي جمعته بنجم الكوميديا الراحل علاء ولي الدين.

لقطات مجمعة لمحمد هنيدي مع علاء ولي الدين - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وأكد هنيدي، خلال الحلقة أن وفاة علاء ولي الدين كانت صدمة له في بداية حياته، مشيرًا إلى أن ذكرياته مع الراحل تظل حاضرة وقوية في ذاكرته، مُعلقًا: “علاء فعلًا حاضر طول الوقت في الحكايات، ووفاته كانت خبطة في بداية العمر لكن ربنا لطف”.

وأضاف هنيدي: “بعد وفاة علاء قعدت 3 شهور ما بعملش حاجة.. وما أعتقدش إن فيه حد تاني ممكن يملى مكانه كصديق.. من ساعة ما عرفنا بعض كنا كل يوم يا أنا في بيته يا هو في بيتي”.

وفيما يتعلق بالتقارب بينهما، كشف هنيدي أنهما التقيا في المعهد العالي للفنون المسرحية وتشاركا العديد من القصص والتجارب التي جعلت علاقتهما تتوطد.

الجدير بالذكر أن الفنان علاء ولي الدين، رحل عن عالمنا قبل 20 عامًا، وتحديدًا في 11 فبراير 2003 عن عمر ناهز 39 سنة إثر مضاعفات مرض السكري.