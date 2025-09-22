محمد نجيب.. الرئيس الذي انتهت حياته في عزلة

في إحدى ليالي نوفمبر الباردة عام 1954، توقفت سيارة عسكرية أمام فيلا كبيرة في منطقة المرج بالقاهرة.

لم تكن الفيلا ملكا له، بل لزينب الوكيل، زوجة الزعيم مصطفى النحاس باشا، قبل أن تصادرها الثورة.

هناك أُنزل محمد نجيب، أول رئيس للجمهورية المصرية، ليبدأ فصلاً جديد من حياته، لم يكن سجنا بالمعنى التقليدي، ولا حرية بالمعنى الكامل، بل عزلة امتدت لثلاثة عقود كاملة.

منذ تلك اللحظة، مُحي اسم نجيب من الحياة العامة، الصحف تجاهلته، الزيارات مُنعت، والخروج أصبح حلم بعيد.

الرجل الذي كان على رأس الدولة قبل شهور قليلة، أصبح وكأنه لم يكن.

في فيلته المحاطة بالأسوار العالية، كان يقضي أيامه بين قراءة القرآن وتدوين أفكار وخواطر متناثرة، بعضها تحول لاحقاً إلى مذكرات كشفت معاناته.

صمته لم يكسره سوى مناسبتين حزينتين:

الأولى عام 1968 عند وفاة زوجته عائشة، والثانية عام 1978 حين فقد ابنه علي في حادث سير، وقد كتب بعدها جملة مؤلمة: “أبكاني أنني لم أستطع أن أكون معه حيا، فسمحوا لي أن أشيّعه ميتاً.

ومع وصول أنور السادات إلى الحكم، خُففت القيود قليلاً، فسمح له بالزيارات العائلية، لكنه ظل بعيد عن السياسة والإعلام.

عاش سنواته الأخيرة في ظل التهميش حتى أعلن عن وفاته في عام 1984.

جنازته جاءت على قدر ما عاشه من عزلة: هادئة، متواضعة، بلا حشود ولا هتافات، فقط مراسم عسكرية محدودة، والعنوان ..رحل أول رئيس لمصر كما عاش آخر أيامه، في صمت ووحدة.

وترك في مذكراته جملة تختصر رحلة معاناته:

“عشت رئيس لمصر يومًا، وأسيرا في وطني عمرا.